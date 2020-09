Michael Schumacher: son fils bouleverse la toile avec cette photo jamais dévoilée

Si les fans de Michael Schumacher n’ont que très peu de nouvelles de l’ancien champion, c’est récemment un cliché de son fils qui a créé l’événement. Une photo sur laquelle la ressemblance est frappante entre le pilote de Formule 1 et celui qui marche dans ses pas.

Depuis ce terrible accident de ski arrivé à Méribel, les informations concernant l’état de santé de Michael Schumacher sont très rares. Et à l’exception de quelques rares déclarations de son épouse et de proches du pilote allemand, rien ne filtre dans la presse. Les publications de la famille du Baron rouge, sont donc toujours un événement. Et après sa fille Gina-Maria il y a quelques semaines, c’était tout autour du fils du célèbre pilote de partager un cliché qui a ému les fans.

Vêtu d’une combinaison rouge qui rappelle celle que son père portait, Mick Schumacher ressemble trait pour trait à son illustre père. Ce jeudi 24 septembre, le visage masqué, le jeune homme aujourd’hui pilote de Formule 2, a ému les aficionados du septuple champion du monde. Le public qui suit Michael Schumacher depuis ses débuts est, en effet, très triste de ne pas connaître l’état de santé réel de leur idole. De trop rares nouvelles, qui peuvent laisser penser le pire. Même si Jean Todt son ancien directeur sportif affirme que son ancien poulain se bat de toutes ses forces, ces maigres nouvelles ne sont pas suffisantes.

La seule certitude est que le 29 décembre 2013 le célèbre pilote automobile allemand a été victime d’un traumatisme crânien très grave. Il serait resté plus de 6 mois dans le coma avant finalement de quitter l’hôpital en septembre 2014. Mais depuis ce jour, aucune nouvelle fiable de Michael Schumacher. Il existe une véritable loi de silence qui règne autour de l’état de santé du pilote.

En 2018, un espoir était pourtant apparu. Paris-Match annonçait dans ses colonnes que son entourage commençait à retrouver l’espoir. L’hebdomadaire affirmait que même si Michael Schumacher est invalide, il recommençait à sentir des émotions : “ Quand on l’installe dans sa chaise roulante face au magnifique panorama des montagnes surplombant le lac, il arrive que Michael pleure “. Il existe donc très peu de témoignages qui peuvent éclairer sur son réel état de santé. Sa fille et de son fils gardent tous deux également le silence absolu. Le pilote danois Niklas Nielsen avait également révélé au quotidien Suisse BT que Mick Shumacher, le fils de Michael éprouvait beaucoup de difficultés à parler de son père : ” Mick ne dit pas qu’il est triste pour son père, il dit juste parfois que c’est difficile ” avait révélé le sportif. Avant de poursuivre ” Je fais des courses avec Ralph Shumacher (le frère de Michael NDLR), il n’en parle pas non plus. Peut-être que Michael Schumacher est sur le chemin du retour, mais il ne se montrera publiquement que quand il sera complètement rétabli. C’est difficile de dire ce qui se passe “.

Mais deux ans après ces déclarations, rien ne semble avoir réellement évolué. Les véritables derniers points sur l’évolution de l’état de Michael Schumacher viennent de Jean Todt. L’ancien directeur de la Scuderia Ferrari avait accepté de se livrer à la presse à la fin de l’année dernière. Même s’il reconnaissait que Michael était ” dans un état de conscience minimale “, il affirmait qu’il y avait des progrès constants. ” Il se bat. J’espère que tout le monde pourra à nouveau le voir bientôt. C’est ce que lui et sa famille attendent “. Une déclaration qui avait été faite dans les colonnes du Daily Mail. Mais quelques jours auparavant, les nouvelles données par The Mirror semblaient légèrement contradictoires. Selon le journal britannique, Michael Schumacher aurait subi “ des complications de santé dévastatrices “ pendant le confinement. Selon la presse anglaise, le mari de Corinna souffrirait de graves atrophies musculaires ainsi que d’ostéoporose.

Il est donc difficile de savoir où se trouve l’exacte vérité. Il est certain que son épouse érige de véritables barrières autour de son mari afin que rien ne filtre. Son ancien coéquipier, Felipe Massa expliquait au micro de Fox News qu’il avait rendu visite à son ami en Suisse où il habite. ” Je sais comment il va. Ma relation avec lui a toujours été étroite. L’essentiel est de savoir que la situation est difficile. Il faut respecter ça, car c’est le souhait de la famille. Ils n’aiment pas divulguer d’informations alors qui suis-je pour le faire ? ” confiait le Brésilien. ” Je rêve et je prie chaque jour pour qu’il aille mieux, pour qu’il réapparaisse sur un circuit. Surtout maintenant que son fils court, pour qu’il puisse l’encourager. Je prie pour ça tous les jours “ appelait de ses vœux l’un de ses plus proches amis.

Il est vrai que beaucoup rêvent de voir Michael Schumacher autour d’un circuit de Formule 1 pour admirer les exploits de son fils. Le jeune homme de 21 ans vient d’ailleurs de signer sa première victoire de la saison à Monza. Son deuxième succès depuis qu’il est arrivé en Formule 2 l’antichambre de la Formule 1. Un grand nombre de professionnels du sport automobile imaginent que cette année 2020 est véritablement un galop d’essai pour Mick Schumacher. Le jeune pilote pourrait d’ailleurs dès l’année prochaine rejoindre une écurie de Formule 1 afin d’y continuer son apprentissage. Des bruits de couloir venant des paddocks affirment aussi qu’il pourrait intégrer la nouvelle équipe d’Alfa Roméo qui sera équipée d’un moteur Ferrari. La célèbre marque au cheval cabré qui a réussi pendant de nombreuses années à son père. Une écurie avec laquelle il a remporté plusieurs championnats du monde.

C’est donc véritablement une passation de pouvoir qui est en train de se produire. Un rêve que beaucoup de fans gardent à l’esprit, en imaginant Mick Schumacher brandir un trophée comme son père l’a fait avant lui.



Cette dernière photo publiée il y a quelques jours a donc littéralement bouleversé ses followers et les fans de son père. Et même s’il ne subsiste qu’un maigre espoir de retrouver Michael dans les tribunes d’un circuit, tout le monde veut continuer à y croire. Pour ceux qui ont suivi la carrière de Michael Schumacher, ce cliché, posté sur Instagram, leur a rappelé leur idole. Un grand nombre de followers s’étonnaient d’ailleurs de la ressemblance entre les deux hommes.