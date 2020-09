Michael Schumacher : un cliché volé, dévoile les craintes sur la santé du pilote qui se précisent

Michael Schumacher se fait très discret depuis son accident de ski en décembre 2013. Sa famille reste convaincue qu’il faut protéger sa dignité de cette façon. Son état était critique au moment de l’accident et depuis, tout laisse penser que l’ancien champion est dans un état grave. En effet, des médecins se sont exprimés à propos des tentatives de soin pour le sortir de sa condition, sans pour autant être très clair à propos de celle-ci. Mais un reportage diffusé sur RMC évoque des photos volées publiées par un journal allemand. Des photos sur lesquelles il est possible qu’il s’agisse bien de Michael Schumacher, en chaise roulante et accompagné d’une infirmière. Le mystère autour de la santé de Michael Schumacher sera-t-il enfin levé ?

Michael Schumacher apparaît enfin sur des images récentes ?

Michael Schumacher est l’un des plus grands champions de Formule 1 de l’Histoire de la course automobile. Septuple champion du monde, ses fans se trouvent dans le monde entier. Ils attendent, fébriles, d’enfin avoir des nouvelles concrètes sur la santé du pilote. Après bientôt sept années de silence, les fans de Michael Schumacher imaginent aisément qu’il n’est pas au mieux de sa forme. Mais sa famille refuse d’en dire davantage afin de préserver le champion. En effet, du temps des courses il n’était déjà pas très bavard avec la presse. Michael Schumacher évitait les médias et tentait de conserver un maximum d’éléments de sa vie dans le domaine privé. Un souhait que sa famille fait donc en sorte de respecter. Mais la curiosité des fans est si forte que certains journaux tentent le tout pour le tout.

Ainsi, c’est un journal allemand qui parvient à “voler” des images de la villa de Michael Schumacher. Grâce à un drone, des photos sont capturées de la villa de Majorque du pilote. Et sur les images, il est possible de distinguer une personne dans une chaise roulante atypique. Pas tout à fait assise mais pas toute à fait debout, la chaise en question pourrait bien servir à Michael Schumacher. Car les circonstances de son accident de ski pourraient avoir été suffisamment violentes pour le laisser dans un état végétatif ou presque.

Le documentaire cherche à savoir dans quel état se trouve le pilote

Sous le parapluie et derrière une des branche du palmier, Michael Schumacher pourrait être la personne semi-assise dans cette chaise roulante peu ordinaire. Dans le documentaire sur le pilote, diffusé sur RMC, c’est en tout cas ce qui est envisagé par les journalistes. “En quête de vérité”, ils évoquent clairement la possibilité qu’il s’agisse de Michael Schumacher, dans un état végétatif avancé. Le parapluie serait en effet présent pour que le drone ne puisse pas prendre de photos directes de l’ancien champion.

Le documentaire était diffusé le 16 septembre dernier. Depuis, les débats battent leurs pleins à propos de la condition physique du pilote. Et pour les fans, cette photo confirme bien des théories au sujet de la santé de Michel Schumacher. Car les faits disent que lors de son accident de ski, sa tête cognait violemment un rocher. Que pour tenter de le soigner, il fallait le plonger dans un coma artificiel. Et personne n’ignore les séquelles cérébrales des comas. Enfin, les témoignages de différents médecins permettaient également aux fans de Michael Schumacher d’imaginer son état. Dans le documentaire de RMC, le neurologue Eirch Riederer s’exprime de façon peu optimiste. Même si le pilote fait de son mieux pour se rétablir et qu’il a bénéficié d’une intervention chirurgicale rare l’an dernier, il est probable que son état actuel soit irréversible.

L’année dernière, en 2019, Michael Schumacher se rendait à Paris pour se faire greffer des cellules souches, censées participer et accélérer la régénération des siennes. Mais pour le docteur Eirch Riederer, il serait déjà trop tard pour espérer un effet positif. Le cerveau est trop fragile et l’intervention trop tardive. Après plus de six ans de soins, Michael Schumacher conserve une blessure importante à la tête.

Les fans de Michael Schumacher ne se remettent pas du drame

Les fans du pilote accusent donc le coup et imaginent maintenant l’avenir du pilote sous un jour plus sombre. Mais malgré tout, ils ne peuvent se résoudre à abandonner tout espoir. Michael Schumacher est une légende et en restera une quoi qu’il arrive. Et qu’est-ce que ses fans ne donneraient pas pour le revoir. Ne serait-ce pour qu’il assiste à une course de son fils.

Michael Schumacher mérite les honneurs

Le fils de Michael Schumacher suit les traces de son père et a un brillant avenir dans la course automobile. La semaine dernière, il avait l’occasion de conduire la Ferrari F2004 de son père. Un honneur pour Mick Schumacher et un moment fort pour les fans de Formule 1. Alors que la relève est assurée, les fans de Michael Schumacher espère qu’il peut apprécier les exploits de son fils.

En effet, son état de santé reste un mystère malgré les images furtives prises par le drone. Car personne ne saurait dire si le septuple champion du monde de Formule 1 a encore toute sa tête. Est-il capable de parler ? De s’exprimer d’une manière ou d’une autre ? Peut-il apprécier le fait que son fils suivent ses traces ? Impossible de le savoir. L’épouse de Michael Schumacher et ses proches gardent précieusement toutes ces informations. Tout ce que nous pouvons imaginer, c’est que si Michael Schumacher ait passé des mois, voire des années, alité ou sans pouvoir bouger par lui-même, il ne puisse plus utiliser ses muscles. L’absence de mouvement et d’effort laisse en effet aux muscles le temps de quasiment disparaître. Mais peut-être qu’avec le temps, les secrets n’auront plus lieu d’être et que les fans pourront revoir leur champion. En attendant, ils continuent d’espérer que sa condition physique s’améliore.