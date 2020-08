Michael Schumacher: une nouvelle intervention chirurgicale en urgence? Nos révélations ! selon le média italien !

Michael Schumacher l’ancienne star de Formule 1 pourrait être opéré, une nouvelle fois, dans les prochains jours. Une étape de plus dans son long calvaire. Ses admirateurs espèrent que cette nouvelle intervention pourra sortir d’affaire leur champion. Cela fait maintenant plus de sept ans que le champion allemand de F1 Michael Schumacher a été victime d’un tragique accident de ski durant lequel il a failli y laisser la vie. Depuis cet épisode terrible, il poursuit une très longue convalescence. Peu de nouvelles nous parviennent sur sa situation médicale.

La famille ne souhaite pas donner d’informations

La famille ne communique quasiment pas. Les admirateurs du champion de Formule 1 aimeraient être au courant de davantage d’informations sur l’état de santé de la star allemande. Le sujet passionne les fans. Mais la famille ne souhaite pas donner d’informations. Aujourd’hui, les quelques nouvelles que l’on peut obtenir sur Michael Schumacher laissent sceptiques. Les proches de l’ancien coureur automobile de 51 ans ne veulent pas en dire plus sur la situation médicale de l’ancien pilote de Ferrari. Pendant longtemps, l’homme était au cœur d’une spirale médiatique. Une exposition dure à supporter pour la famille. Pendant de nombreuses années, Michael Schumacher était l’un des sportifs parmi les plus connus au monde. Il possède un palmarès hors normes. Il a conduit pendant des années dans la prestigieuse écurie italienne Ferrari.

Des nouvelles très rares

Les nouvelles qui filtrent sont très rares. Quelques personnes proches de la famille donnent de façon limitée quelques bribes d’informations, c’est par exemple le cas du champion Felipe Massa qui a donné des nouvelles peu rassurante sur la santé du coureur. « Je rêve et je prie tous les jours pour que son état de santé soit meilleur, pour qu’il revienne sur un circuit automobile », déclarait-il, il y a peu de temps, à la chaîne de télévision américaine Fox News.

De plus, désormais son fils prend part à des courses automobiles et Schumacher pourrait le soutenir. « Je prie pour ça au quotidien », poursuit le coureur Felipe Massa. Michael Schumacher dans son état actuel ne peut pas circuler en voiture et encore moins à bord d’un véhicule de course. Dans les jours qui arrivent, son état de santé pourrait s’améliorer grâce à une nouvelle intervention médicale.

Une opération d’ampleur

D’après Contro Copertina, un média transalpin, le coureur devrait prochainement subir une opération chirurgicale importante, qui rentre dans le dispositif d’un traitement expérimental, réalisé à base de cellules souches cardiaques dont Michael Schumacher profite depuis quelques années. L’un des soignants qui gère son cas a précisé que l’objectif de cette intervention était de « régénérer le système nerveux » du champion mais également de soulager l’insuffisance cardiaque dont il est touché et de renforcer la structure osseuse qui est dans un état très délicat. Les médias du monde entier et les fans sont à l’affut de la moindre nouvelle concernant le champion de F1 qui est toujours au cœur de l’actualité.