Michael Schumacher: Une photo de sa fille Gina Maria réconforte les fans du pilote

Michael Schumacher manque terriblement à ses fans. Et l’absence d’éléments concrets sur son état de santé ne les rassure pas non plus. Pourtant, ils sont aux anges lorsqu’ils découvrent la dernière publication Instagram de Gina Maria, la fille aînée de Michael Schumacher. En effet, ils sont ravis de retrouver chez Gina Maria le sourire de son père. Suivre de loin les enfants du champion permet aux fans de Michael Schumacher de garder une sorte de lien avec lui. L’admiration que les fans portent au pilote ne faiblit pas.

Michael Schumacher manque terriblement à son public qui n’a que peu de nouvelles de sa santé

Michael Schumacher est victime d’un terrible accident de ski il y a sept ans. Depuis, les fans sont sans nouvelles ou presque du champion de Formule 1. Presque car l’année dernière, Michael Schumacher aurait été admis dans un hôpital parisien. En septembre 2019, des chirurgiens étaient au chevet du pilote pour tenter de régénérer les cellules de son système nerveux. C’est également en juin dernier que des nouvelles de Michael Schumacher se retrouvaient en ligne. En effet, le Contro Copertina (un journal italien), aurait diffusé l’information expliquant que Michael Schumacher allait subir une nouvelle intervention au bloc.

Cependant, malgré ses faibles informations, aucune images ne circule de Michael Schumacher. Corinna Betsch, que Michael Schumacher épouse en 1995, est très attentive à ce que les médias laissent son mari en paix. Elle refuse alors de communiquer sur l’état de santé de son mari et de répondre aux questions des journalistes. Corinna fait tout sono possible pour réserver la vie privée de son mari et de leur famille.

Il est encore permis d’espérer retrouver Michael Schumacher

Les fans de Michael Schumacher espèrent tout de même pouvoir revoir un jour ce fabuleux pilote. Car il a marqué à jamais la Formule 1 et son histoire. Sept fois sacré champion du monde, Michael Schumacher est un modèle pour encore de nombreuses générations de pilotes. Il aura également transmis sa passion de la course à son fils, Mick. À 21 ans, il semble emprunter le même chemin que son père. Le jeune homme court actuellement pour l’écurie Prema Racing et participe aux compétitions de Formule 2 depuis 2019. Et pour sa fille, c’est une autre des passions que Michael Schumacher a transmis. Et il est amusant de constater que là encore il est question d’écuries. En effet, ce sont les chevaux qui passionne Gina Maria. Tout comme ses parents, elle est une admiratrice des équidés et son compte Instagram leur est dédié.

Et quel plaisir de voir le sourire de Gina Maria lorsqu’elle monte à cheval ! En effet, les fans de Michael Schumacher sont ravis de remarquer à quel point Gina Maria ressemble à son papa. N’ayant pas de nouvelles de leur idole, ils suivent de loin les aventures des enfants du champion. Et il faut avouer qu’ils sont émus de voir le sourire de Michael Schumacher dans celui de Gina Maria, sa fille aînée.

Voir cette publication sur Instagram Happy Weekend everyone 😍 ❤️ pic Credit: René Fietzek Une publication partagée par Gina Schumacher (@gina_schumacher) le 27 Juin 2020 à 5 :55 PDT

Les enfants du pilote le plus célèbre de l’histoire sont son portrait craché

Les fans de Michael Schumacher portent encore l’espoir de revoir leur champion. Il respecte évidemment son choix et celui de son épouse de garder pour eux les informations concernant la santé de l’ancien pilote de Formule 1. Mais ils espèrent et continueront d’espérer de pouvoir l’apercevoir en pleine forme tôt ou tard. Mais en attendant, ils peuvent le retrouver dans le sourire de Gina Maria ou dans les yeux de Mick.

Le fils de Michael Schumacher lui ressemble aussi énormément. Impossible de se tromper lorsque plonge dans le regard du jeune homme. Pourtant, il commence sa carrière en karting en 2008 et emprunte le nom de jeune fille de sa mère pour se présenter. Il échappe ainsi à la médiatisation que lui aurait apporté immédiatement de nom de Schumacher. Et les journalistes comme les fans n’ont pas réalisé qu’il s’agissait du fils de Michael Schumacher. Il utilisera par la suite de pseudonyme de Mick Junior avant de porter fièrement son nom de Mick Schumacher en 2015 pour la première fois.

La relève est assurée

Il participera au championnat de Formule 2 de cette année qui aurait déjà du avoir lieu, en juillet. Car la pandémie a reporté les grandes compétitions sportives. En effet, le monde qu’elles rassemblent est bien trop important pour qu’aucun risque ne soit pris par rapport aux mesures sanitaires. Si sa compétition se passe bien, Mick Schumacher fera peut-être encore des essais en Formule 1. C’est en tout cas tout le mal que nous pouvons lui souhaiter. De plus, il est certain que son père sera extrêmement fier de lui quoi qu’il arrive. C’est en effet déjà un exploit en soit que d’être un pilote de course. Être en plus un champion n’est pas donné à tout le monde. Mais Mick Schumacher semble déterminer à aller le plus loin possible. Les fans rêvent également d’apercevoir Michael Schumacher dans le public des courses de son fils.