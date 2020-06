Michael Schumacher violemment critiqué par un ancien journaliste de TF1

Michael Schumacher reste une icône de la course automobile. Pourtant, le coureur de Formule 1 ne faisait visiblement pas l’unanimité. En effet, un ancien journaliste de TF1, Johnny Rives, descend en flèche Michael Schumacher. Et ce dernier l’a bien connu car il était un des commentateurs des Grands Prix. Michael Schumacher laisse un souvenir amer à ce journaliste qui ne se prive pas de le faire savoir.

Un grand champion mais une personnalité critiquable, Michael Schumacher fait encore beaucoup parler de lui

Michael Schumacher n’a pas à rougir de son palmarès. En tant que pilote de Formule 1, il a amassé de nombreux prix prestigieux. Il est en effet sept fois sacré champion du monde et cumule 91 victoires sur 307 courses. Michael Schumacher reçoit donc naturellement l’admiration de ses fans qui lui viennent du monde entier. Son état de santé continue d’ailleurs de les inquiéter car il reste très mystérieux. En effet, la famille de Michael Schumacher souhaite rester le plus loin possible des médias afin de protéger le pilote. Depuis son accident de ski en 2013, des rumeurs circulent sur la toile et laissent entendre que la star de la Formule 1 serait même incapable de marcher. Mais malgré tout ses succès, Michael Schumacher ne s’est pas fait que des amis durant sa carrière. Et Johnny Rives en est la preuve.

Johnny Rives n’est pas tendre avec Michael Schumacher

L’ancien commentateur de Grands Prix de Formule 1 sur TF1 raconte le souvenir qu’il garde de Michael Schumacher. Pour lui, c’est un grand pilote mais sa personnalité est « détestable ». C’est lors s’une interview pour le journal L’Équipe que Johnny Rives décrit sa vision de Michael Schumacher. Car il a eu largement le loisir d’apprendre à connaître le pilote. Pendant plusieurs années, le métier de Johnny Rives était de commenter les courses de Formule 1 et de poser des questions aux coureurs.

Il était en poste de 1990 à 1996 avec Jean-Louis Moncet, Pierre Van Vilet ou encore Alain Prost. Et apparement, le courant ne passait pas du tout avec Michael Schumacher. Et il n’est pas le seul à faire ce constat. Pour Johnny Rives comme pour d’autres de ce milieu, Michael Schumacher était un personnage arrogant. Sur la piste comme en dehors, il ne se prenait pas pour un moins que rien et était même capable de porter des coups bas.

Michael Schumacher avait un esprit de compétition aiguisé

Les coureurs de Formule 1 qui ont pu côtoyer la star savent qu’il était dur. Mais ils avaient tendance à le respecter pour cela. Car il n’était pas là pour se faire des amis. En effet, Michael Schumacher restait concentré sur ses victoires et pour le reste, il ne s’embarrassait pas de cordialité. Ainsi, ce sont surtout les journalistes qui soulignent son manque d’empathie. Pour Johnny Rives comme pour d’autres, le succès lui serait monté à la tête. Un aspect de sa personnalité qui restait inaccessible aux fans de Formule 1. Et il faut bien admettre qu’il est dommage qu’il laisse un tel souvenir de lui alors que son palmarès est si impressionnant. C’est un modèle pour des générations de pilotes mais son caractère laisse un souvenir déplorable de sa personnalité auprès des journalistes.

Les fans du pilote continuent de le soutenir malgré ses déboires avec la presse et ses ennuis de santé

Malgré la mauvaise presse, Michael Schumacher compte encore des milliers de fans qui attendent de ses nouvelles. C’est peut-être aussi pour ne pas réveiller cette animosité entre lui et les journalistes que sa famille le tient éloigné de la presse. En tout cas, il semblerait qu’il soit sur le point de subir de nouveaux soins. D’après des proches qui sont en contact avec sa famille, Michel Schumacher reste en bonne santé malgré les circonstances. D’après des articles récents, il se pourrait que des médecins tentent de l’aider à surmonter ses handicaps, suite à sa chute en ski de 2013. Rien n’est certain évidemment car la famille de Michael Schumacher ne souhaite pas s’exprimer sur la santé du pilote.

Les fans restent très affectés par l’arrêt soudain de la carrière de Michael Schumacher. Il marque en effet l’histoire du sport automobile quelques soient son attitude en dehors de la piste. Il est certain que Johnny Rives respecte les exploits du champion et qu’il aurait aimé pouvoir partager davantage avec lui. Cependant, il semblait vouloir rester inaccessible. Réelle arrogance ou peur des médias, Michael Schumacher ne laisse en effet pas de bons souvenirs aux personnes du métier. Car les commentateurs allaient même jusqu’à plaisanter sur le manque d’humanité de Michael Schumacher. Aux vues de son parcours professionnel exemplaire, c’est bien dommage. Car il reste un homme qui inspire encore les pilotes et les futurs coureurs de Formule 1.