Michael Youn se lâche pour fracasser Matt Pokora, il va avoir les oreilles qui sifflent!

Cela fait maintenant plusieurs mois que les lieux culturels sont clos. Une décision du gouvernement face au regain de contaminations qui a du mal à passer pour les artistes, et qui le font savoir régulièrement. Un comportement qui agace beaucoup Michaël Youn.

Le début du premier confinement en France date de bientôt un an. Les Français ont beaucoup de mal à s’adapter chaque mois aux nouvelles restrictions gouvernementales. Le couvre-feu imposé à tout le territoire ce mois-ci laisse planer le doute quant à un possible 3eme confinement. En attendant, les autorités ont décidé de fermer les stations de ski. Quant aux bars et aux restaurants, pas question de les rouvrir, Michaël Youn, parle !

Des coups de gueule pour sauver la culture

Pour beaucoup d’artistes, la question s’est posée de permettre aux salles de spectacle d’accueillir du public, même en nombre limité. Les trains, les avions ou encore les supermarchés reçoivent bien passagers et clients. Alors pourquoi pas les théâtres ou les musées ? De nombreuses personnalités du monde de la culture ont ainsi poussé leurs coups de gueule face.

View this post on Instagram A post shared by Michael Youn Officiel (@michaelyoun)

Matt Pokora a d’ailleurs toujours fait part de son mécontentement. Régulièrement, sur les réseaux sociaux, il exprime son désaccord vis-à-vis des décisions gouvernementales. Et il n’est pas le seul ! On peut citer également l’humoriste Nicolas Bedos ou encore le chanteur Benjamin Biolay.

“Certains de mes camarades ouvrent un peu trop leur gueule.”

Pourtant, Michaël Youn ne semble pas partager leurs opinions. Ce mardi 19 janvier, il s’est exprimé au micro d’Europe 1. Et le moins qu’on puisse dire, c’est que l’ancien animateur du Morning Live ne mâche pas ses mots ! Il se dit tout simplement outré de mécontentements systématiques sur Twitter ou Instagram “Je trouve que certains de mes camarades ouvrent un peu trop leur gueule en ce moment à demander de rouvrir les salles de cinéma et les théâtres“, a-t-il ainsi lâché.

L’humoriste reconnaît comprendre la frustration de certains artistes, comédiens ou chanteurs, qui ont hâte de retrouver leur public. Il compatit également pour les Français “qui sont en manque de vie sociale et de culture“. Seulement voilà, à ses yeux, ce n’est pas la priorité. Michaël Youn aimerait en effet plus de « solidarité ». Il s’en explique ainsi : “Attendez ! Laissez les choses rentrer dans l’ordre. Oui, c’est difficile, c’est difficile pour tout le monde. Mais je crois que vraiment, c’est un moment où il faut qu’on soit solidaires.”

D’après lui, “c’est facile de dire que ce ne sont pas les bonnes mesures de se planquer ensuite derrière un compte Instagram ou Twitter”. On pourrait croire qu’il tient ces propos parce qu’il n’est pas concerné. Et pourtant, il n’en est rien. En effet, son film Divorce Club n’a fait que 700 000 entrées en salles. “Il y a 60 000 personnes qui sont mortes du Covid-19 en France. Donc est-ce que j’ai le droit de me plaindre pour des entrées au cinéma ? Non.“, a-t-il conclu.