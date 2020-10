Michel Cymes et Adriana Karembeu: Clap de fin? Michel passe aux confidences!

Serait-ce la fin du duo formé par Adriana Karembeu et Michel Cymes? Le ” toubib ” du PAF raconte tout ! Le médecin le plus célèbre de France fait des révélations sur son avenir. Devenu une véritable star, le docteur a enchaîné un nombre de rôles impressionnant, ces derniers temps. À la fois présentateur, et comédien, l’homme de science multiplie les projets depuis de nombreuses années. Il reconnaît d’ailleurs être véritablement un privilégié. Car peu de personnes peuvent se vanter d’avoir une carrière aussi large et aussi variée que la sienne. Michel Cymes a même réussi l’exploit de devenir l’une des personnalités préférées des Français. Son parcours est tout à fait hors norme. Les producteurs de télévision ont rapidement vu en lui un véritable potentiel. Il aura réussi à subjuguer les foules, et à se créer une immense communauté de fans grâce à son humour.

Michel Cymes et Adriana

Âgé aujourd’hui de 63 ans, il s’est fait connaître grâce à la présentation du Magazine de la santé sur France 5. Durant près de 20 ans, il a répondu aux questions des téléspectateurs aux côtés de Marina Carrère d’Encausse et ensuite de Benoît Thévenet. Depuis le 31 octobre 2018, il anime un nouveau talk-show médical intitulé Ça ne sortira pas d’ici !. Et une fois de plus, le succès a été au rendez-vous. Mais il ne faudrait pas oublier, que l’homme est avant tout un médecin. Il effectue d’ailleurs toujours des consultations à l’hôpital européen Georges-Pompidou à Paris. Néanmoins, ses nombreuses activités à la télévision l’ont obligé à ralentir son rythme de travail. Il a ainsi décidé de ne plus opérer alors qu’il s’agissait d’une des passions du célèbre chirurgien.

Ver esta publicación en Instagram Tournage Cambrousse / 17 Juin Fiction Una publicación compartida de Michel Cymes (@michelcymes) el 22 Sep, 2020 a las 7:28 PDT

Il est vrai que Michel Cymes à une vie à 100 à l’heure. ” En vieillissant, je peux choisir de faire des choses qui m’éclatent, comme un téléfilm de temps en temps “. Et c’est d’ailleurs ce que Michel Cymes s’apprête à faire. Puisqu’il sera bientôt à l’affiche de la nouvelle fiction sur France 3. Il va participer en effet, à Cambrousse, diffusé sur les antennes de France Télévisions. Au casting de ce nouveau téléfilm, il sera aux côtés de Nassima Benichou, David Levadoux, Jérôme Fonlupt, mais également la jolie Dounia Coesens. Devenue célèbre grâce à son rôle de Johanna Marci dans Plus belle la vie, la jeune femme partagera l’affiche avec le célèbre médecin. Les tournages devraient débuter le 14 octobre 2100 à Besse et Saint-Anastaise dans le Puy-de-Dôme.

Michel Cymes est donc très heureux de pouvoir une fois de plus jouer la comédie. Cette nouvelle activité paraît vraiment être une révélation pour lui. ” C’est une façon de me réveiller un peu et de me mettre en danger. J’aime beaucoup jouer, mais je ne me considère pas comme un acteur “ a-t-il confié récemment, lors d’une rencontre avec la presse. Au vu de cette dernière prestation, le comédien en herbe semble pourtant avoir de réelles capacités pour la comédie. Il s’agit de sa deuxième participation à un film en seulement quelques années. Il aura cette fois-ci la chance de côtoyer l’une des actrices les plus connues de la télévision. Car Dounia Coesens est, elle aussi, devenue une véritable star grâce à sa participation à la vie du Mistral. ” Je ne connaissais pas Dounia, ni les autres acteurs. Mais l’ambiance est géniale. Ils sont tous bienveillants à mon égard. C’est mon deuxième téléfilm. J’ai besoin que l’on me montre le chemin “. La belle blonde aura certainement la gentillesse de donner quelques conseils au docteur, pour ce nouveau projet de France 3.

Avec toutes ces activités, certains fans de Michel Cymes se demandent s’il aura encore le temps d’être avec une autre jolie jeune femme. Car jusqu’à aujourd’hui, il n’y avait aucune nouvelle information sur son émission avec sa partenaire historique, Adriana Karembeu. Du moins, c’est ce que l’on pensait. Car Michel Cymes a justement fait des révélations à ce sujet il y a quelques jours.

Le ” doc ” a bien l’intention de poursuivre son aventure avec la bombe venue de l’Est. Les deux stars devraient bientôt se retrouver sur les plateaux de télévision afin de proposer un nouvel épisode Les pouvoirs extraordinaires du corps humain “. Diffusé depuis 2012, ce programme est très attendu par les téléspectateurs. Car chaque apparition du mannequin et du médecin remporte systématiquement un joli succès. Le duo devrait donc bientôt retrouver les plateaux de France 2 pour poursuivre leurs aventures scientifiques. L’ex-femme de footballeur et Michel Cymes vont donc repartir à la découverte du fonctionnement de notre corps. Depuis plus de 8 ans, la belle et le toubib enchaîne d’impressionnantes audiences avec ce programme didactique.

Il faut bien avouer que le ton qu’ils ont réussi à insuffler à l’émission permet aux téléspectateurs d’apprendre tout en passant un excellent moment. En près de 10 ans, les deux présentateurs se seront intéressés à un grand nombre de sujets. On peut notamment citer Les super pouvoirs de notre cerveau, Le ventre qui nous dirige, Vieillir jeunes : comment vivre jusqu’à 120 ans ?, ou encore plus récemment Poids, stress, libido… Les secrets de nos hormones. La prochaine thématique de l’émission n’a pas encore été dévoilée à ce jour. Mais Adriana Karembeu et Michel Cymes reviendront certainement en force dès le retour. En moyenne, entre 2 et 3,5 millions de téléspectateurs suivent Les pouvoirs extraordinaires du corps humain. Il est également possible que le médecin souhaite coller à l’actualité en parlant cette fois-ci du covid-19.

Cette série documentaire n’est donc pas prêt de s’arrêter comme certains pouvaient le craindre. Et même si Michel Cymes a un emploi du temps surchargé, il ne souhaite pas laisser tomber sa collaboration avec Adriana Karembeu. Il s’agit bien évidemment d’un choix facile à comprendre. Car les deux vedettes, semblent véritablement passer du bon temps ensemble. Très complices à l’écran, ils réussissent à mettre une excellente ambiance sur le plateau tout en maintenant l’objectif de base. C’est-à-dire rendre intelligible un grand nombre d’informations médicales, tout en assurant le divertissement. Leur complicité est telle que certains téléspectateurs s’étaient même demandés s’ils n’étaient pas ensemble ! Même si Michel Cymes est très flatté, il a néanmoins démenti formellement cette information. Car le célèbre présentateur et médecin est marié !