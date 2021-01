Michel Cymes et Mariane Carrère d’Encausse: Ce message émouvant entre les deux présentateurs!

Michel Cymes et Marina Carrère d’Encausse ont été collaborateurs durant de longues années. Une proximité que la présentatrice du Magazine de la Santé a décidé de mettre en avant dans un message inédit.

Les célébrités dans le monde de la télévision le savent tous, il n’est pas facile de se faire des amis dans le secteur. La plupart étant en concurrence, les présentateurs ont parfois du mal à se lier entre eux. Mais il arrive que la situation se produise par le plus grand des hasards. C’est notamment le cas de Stéphane Plaza et de Karine Le Marchand. Et du côté de France 5, le duo inséparable d’antan était celui formé par Michel Cymes et Marina Carrère d’Encausse. Une collaboration que l’actuelle présentatrice télé n’a pas encore oubliée. Bien au contraire, elle revient souvent sur ces faits.

Interrogée par Télé 7 jours il y a quelques jours, c’est Marina Carrère d’Eucasse qui décide de parler de sa relation avec son ancien collaborateur. Un tendre message laissé à nos confrères et qui pourtant pourrait bien faire plaisir à l’animateur. Il faut dire que ce n’est pas tous les jours que l’on obtient de tels éloges de la part de concurrents de cette manière. On vous donne les détails dans les prochaines lignes !

Un nouveau remplaçant !

Le départ en 2018 a cessé la collaboration entre Michel Cymes et Marina Carrère d’Eucasse. Le duo finit par se séparer et celle qui est restée sur France 5 a dû prendre un tout nouvel acolyte. Ce dernier n’est autre que Jean-Marc Sène avec qui elle présente donc l’émission « Magazine de la santé » depuis près de 2 ans. Mais entre ces derniers, les choses sont bien différentes. Il n’y a plus cette proximité que la présentatrice appréciait autant chez Michel Cymes.

Malgré tout, la jeune femme a de très compliments à faire à son nouveau collaborateur. « il est toujours souriant » a-t-elle notamment remarqué dans cette interview. Une qualité que son prédécesseur n’avait pas forcément jusque-là. Mais ce n’est pas sa seule qualité ! Marina Carrère d’Eucasse ne manque d’ailleurs jamais une occasion pour lui faire de belles remarques.

Michel Cymes et Marina Carrère d’Eucasse, très proche !

Après son départ de France 5, Michel Cymes s’est lancé dans une nouvelle aventure aux côtés d’Adriana Karembeu. Tous deux présentent le programme « Pouvoirs extraordinaires du corps humain ». Une émission à succès qui fait d’ailleurs partie des plus regardées dans l’Hexagone. Mais même s’il est heureux de son côté, il est sûr qu’il sera touché par cette petite attention de la part de son ancienne collègue.

« Reformer un duo au quotidien, Après Michel Cymes avec qui je m’étendais à merveille, ce n’est pas évident. » peut- on entendre dans son interview. Il faut dire que leur complicité est ce qui a permis à France 5 de dévoiler cette émission qui fera désormais partie des plus appréciées par le public. Et de son côté, le présentateur aura sûrement une petite pensée pour elle.