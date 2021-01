Michel Cymès : “Je suis une quiche”, il présente ses excuses aux internautes sur la toile

Michel Cymes tente d’être actif sur les réseaux sociaux. Mais à 63 ans, il ne maîtrise pas encore toutes les subtilités des plateformes. Avec ses 18 000 abonnés sur Instagram, il essaie tout de même de rester proche d’eux et de jouer le jeu. Cela dit, cela ne l’a pas empêché de faire une erreur. Une erreur qu’il a rapidement reconnue et dont il s’excuse ensuite avec humilité. LDPeople vous livre tous les détails sur le sujet.

Michel Cymes n’abandonne pas l’idée de devenir un expert des réseaux sociaux

Michel Cymes c’est le médecin le plus célèbre du PAF. Et en cette qualité, il est donc très apprécié du public. Néanmoins, le fait qu’il soit médecin ne l’empêche pas de faire des erreurs. Bien que dans l’inconscient collectif les docteurs soient des personnes toutes puissantes, personne n’est parfait ! Michel Cymes est le premier à reconnaître qu’il y a des domaines dans lesquels il a encore beaucoup à apprendre. Et celui des réseaux sociaux en est un bel exemple. En effet, ce 21 janvier, il a malencontreusement démarré un live sur Instagram. Ainsi, des milliers de notifications se sont répandues chez ses abonnés pour les prévenir. Mais en réalité, Michel Cymes n’avait pas prévu de discuter avec eux.

Conscient de sa bourde, le médecin et animateur s’empare de son compte Instagram pour faire des stories. Cette fois il s’adresse directement à ses abonnés et leurs présente des excuses suite à sa fausse manipulation. Il déclare ainsi être “une vraie quiche en matière d’Instagram”. Mais il ne baisse pas les bras de comprendre comment tout cela fonctionne. “Je vais apprendre et arrêter de faire des erreurs” assure-t-il alors à ses abonnés. Ce qu’il semble avoir compris en revanche, c’est qu’il faut rapidement prendre conscience de ses erreurs et les assumer. Autrement, cela peut prendre rapidement des proportions incontrôlables sur les réseaux sociaux.

Une humilité nécessaire pour continuer d’apprendre

Michel Cymes apprend petit à petit par exemple qu’il ne peut pas satisfaire tout le monde. LDPeople en voit des exemples tous les jours ! Le revers de la médaille de la notoriété c’est d’être importuné au quotidien par ce que les internautes appellent les “haters”. Michel Cymes a bien compris qu’il ne pourrait pas se débarrasser de ses détracteurs. Alors, plutôt que de leur donner du grain à moudre, il prend les devant et présente de plates excuses pour son erreur de manipulation.

Le médecin et animateur est d’autant plus ciblé par les critiques qu’il représente une instance de santé à travers son métier. Sur les questions liées au monde médical, il est donc rapidement critiqué au moindre faux pas. Concernant ses erreurs de pronostics sur la pandémie notamment, des erreurs que tout le monde a fait, il a également tenu à s’excuser. Le problème disait)il c’est que les gens ont besoin d’une réponse. Dire que l’on ne sait pas est très compliqué dans sa position. Pourtant, il apprend là aussi à le faire puisque la crise sanitaire nous emmène de surprises en surprises.