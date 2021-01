Michel Cymes victime d’accusations sur sa vaccination du Covid, il réagit, se lâche sans mâcher ses mots !

Le médecin du petit écran s’attaque aux rumeurs des complotistes. Ces derniers l’accusent d’avoir menti sur le vaccin contre le Covid-19. Décryptage.

Avec la pandémie du Covid-19, Michel Cymes est au cœur des discussions et parfois même des critiques. Mais le médecin le plus populaire de France ne se laisse pas intimider.

Des VIP à la recherche de passe-droit

Récemment, le camarade de Marina Carrère d’Encausse a fait savoir que certaines célébrités avaient cherché à se faire vacciner avant les autres. Il s’est ainsi confié dans les colonnes de PurePeople. “J’ai eu plein d’amis qui étaient sceptiques, qui ne voulaient pas se faire vacciner, qui disaient : ‘Ouais, on ne va pas servir de cobaye’. Et les mêmes me disent aujourd’hui : ‘ Est-ce que t’as pas un moyen d’accélérer pour que je puisse me faire vacciner ?'”

Source : Instagram @michelcymes

Ou encore : “Comme je suis un peu dans le milieu de la télé, j’ai été appelé par des gens très très célèbres, qui ne sont pas dans les plus de 75 ans ou les plus de 50 ans soignants, qui m’ont dit : “Tu pourrais pas essayer de m’avoir…”. Bien sûr, je dis non, mais surtout, je ne pourrais même pas. C’est impossible” , a-t-il révélé à nos confrères de Purepeople. Fort de caractère, le médecin a refusé tout de go : “ Il n’y a pas de passe-droit”, a-t-il ainsi fait savoir.

Michel Cymes : Une vaccination simulée ?

Désormais, ce sont des complotistes qui l’accusent carrément d’avoir simulé sa vaccination ! Michel Cymes avait médiatisé sa vaccination le 6 janvier dernier à Aulnay-sous-Bois. “Je me dis que si je le fais, peut-être que des Français vont se dire qu’ils peuvent le faire aussi,” avait-il expliqué à Laurence Ferrari. Et de poursuivre : “Je pense que tous les médecins doivent se faire vacciner, se faire prendre en photo et montrer à leurs patients qu’ils peuvent le faire aussi.” Il s’agissait donc de montrer qu’il n’y avait aucun danger à se faire administrer le vaccin. “Ça ne m’a pas fait mal du tout, je n’ai pas les branchies qui ont poussé, tout va bien. Je ne suis pas paralysé du bras !” avait-il enfin déclaré à CNews.

Malgré son témoignage, des internautes se sont mis à répandre la rumeur d’une vidéo truquée. Pour Michel Cymes, aucun doute, ses détracteurs ne sont que des « complotistes chroniques » selon lui. Il a alors tenu à prendre la parole sur le site de son magazine Dr Good, “On est en train de voir sur les réseaux sociaux, notamment sur Facebook, que je me serais fait vacciner avec du sérum physiologique, ou avec une aiguille rétractable.

Et de poursuivre : “Vous imaginez que si c’était vrai, ça voudrait dire que le ministre de la Santé qui était là, que le médecin qui m’a fait l’injection, que les infirmières et que tout l’hôpital dans lequel ça s’est passé étaient des complices. Je ne préfère même pas vous dire ce que je pense de ce genre de rumeurs”. Au sein de la rédaction de LDpeople, on le comprend !