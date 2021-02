Michel Drucker au PLUS MAL, ce coup de poignard auquel il s’attendait pas, encore un gros coup dur!

Michel Drucker pensait que 2021 allait être le début d’une nouvelle vie. Hélas, tous ses espoirs sont réduits à néant. On vous dit tout !

Michel Drucker dans la tourmente

Un présentateur mythique

À l’antenne depuis les années 60, Michel Drucker est l’ami des stars. Et elles le rendent bien. On ne le sait pas toujours mais Claude François a joué les entremetteurs entre le présentateur de Vivement Dimanche et son épouse. Éternellement reconnaissant envers le chanteur, il ne l’oubliera jamais. Quant à Johnny Hallyday, quelques jours après le décès du Taulier, personne n’oubliera les larmes de l’oncle de Marie Drucker. Spontané, il fait le lien entre le monde des paillettes et le téléspectateur.

Grâce à Michel Drucker, on a également eu la chance de découvrir des grandes voix. L’exemple le plus flagrant, c’est le cas de Céline Dion. Alors âgée de 14 ans, la jeune canadienne était venue montrer ce dont elle était capable à la télévision française. Personne n’oubliera les paroles de D’amour ou d’amitié. Presque quarante ans après les faits, il existe une énorme complicité encore elle et l’animateur. Dès lors, à chaque passage dans l’hexagone, elle tient à saluer son ami journaliste.

En ce qui concerne Benabar, les relations n’ont pas toujours été au beau fixe. Et pour cause, Michel Drucker lui avait donné un conseil ambivalent. Si à l’époque le chanteur de L’effet papillon l’a mal pris, il en comprend aujourd’hui la valeur. Croiser le chemin d’un homme aussi talenteux que lui tient du miracle. Malheureusement, 2020 marque le début de la fin de sa carrière télévisuelle. Que s’est-il passé pour qu’il en arrive là ? Footix fait le point !

Une descente aux enfers

Tout commence par un banal contrôle de santé. Pour tous ses amis, Michel Drucker en fait trop avec la maladie. De nature hypocondriaque, il vérifie sa santé en effectuant pleins d’analyses. Ce jour-là, c’est pour de la fatigue qu’il vient consulter. On lui prescrit alors une analyse de la thyroïde. Censé être un examen banal, tout va s’enchaîner très vite. L’engrenage dans lequel il s’apprête à mettre le pied a encore des répercussions aujourd’hui.

En observant son cœur de plus près, on se rend compte que des artères sont bouchées. Operé en urgence, les médécins réalisent que la jambe de Michel Drucker est également touchée. À son réveil, il comprend que rien ne serra plus jamais comme avant. Triple pontage, menace d’amputation, c’est un vrai cauchemar éveillé. Comment va-t-il se sortir de ce gouffre sanitaire sans y laisser des plumes ?

Mais la goutte d’eau qui fait déborder le vase, c’est la covid-19. Non pas que Michel Drucker ait attrapé le virus. Mais quand on est hospitalisé dans un tel contexte pandémique, les proches ne peuvent pas nous rendent visite. Dissimulé sous une fausse identité et sous un masque, ils sont une poignée à savoir où il se trouve. Peu à peu, l’homme sombre dans la dépression et la mélancolie. Il a tant de souvenirs qui lui remontent en mémoire. Tout d’abord, le décès brutal de son frère Jean dont il ne s’est jamais remis. Puis, le fait aussi que sa femme et lui n’aient eu jamais d’enfant ensemble. Dur dur…

Une convalescence qui n’en finit pas

Revenu chez lui, Michel Drucker prend contact avec la direction de France Télévisions. Il leur explique ce qu’on dit les médecins. Motivé comme jamais à reprendre des forces, les spécialistes sanitaires ont même peur qu’il en fasse un peu trop ! Dès lors, son retour au printemps 2021 devient de plus en plus officiel. Hélas, une broutille pour nous mais d’une importance capitale pour lui va venir enrayer son équilibre fragilisé. Footix a une grande nouvelle à vous annoncer !

Interrogés par nos confrères, presque 80% des sondés ne souhaitent pas le revoir à l’antenne. Non pas parce qu’il est mis aux oubliettes. Mais parce que justement ils tiennent trop à lui pour le voir dépérir à l’antenne. En coulisses, il se murmure que Michel Drucker aurait pris cela comme une ultime trahison. Et pour cause, il se sent plus jamais rejeté par ce public qu’il a tant aimé et à qui il a tant donné. Comment va-t-il remonter la pente ? En a-t-il encore la force ? Suite au prochain épisode !

En attendant de le revoir (ou pas) à la télévision, Footix ne résiste pas et vous montre la bande-annonce de son ancien spectacle. Du reste, on trouve que c’est un très bon résumé de l’homme qu’il était mais aussi celui dont on voudra toujours se souvenir. Courage Michel Drucker ! Plus que jamais, la France est avec toi !