Michel Drucker : son état de santé au plus mal! Nous ne sommes pas prêt de le revoir sur France Télévisions

Alors que la direction de France Télévisions avait annoncé une absence de quelques semaines, Michel Drucker ne devrait pas faire son retour à la l’antenne d’ici février 2021. C’est en tout ce qu’affirme Françoise Coquet, sa productrice. Explications.

La santé de Michel Drucker s’améliore de jour en jour

Opéré du cœur le samedi 26 septembre dernier afin de déboucher “les artères coronaires, qui ont pour rôle de vasculariser le muscle cardiaque, afin de prévenir tout infarctus”, Michel Drucker poursuit actuellement sa convalescence. Si le présentateur n’a pas encore pris la parole après son opération, ses proches donnent régulièrement de ses nouvelles. En effet, il y a quelques jours, Michel Boujenah a expliqué qu’il avait eu l’animateur au téléphone : “Je lui ai envoyé un message ce matin, il m’a répondu en me disant qu’il allait mieux. C’est un homme formidable. Il est d’une droiture et d’une fidélité… C’est rare”.

Même si son moral est bon et qu’il poursuit sa rééducation, Michel Drucker a énormément perdu de sa condition physique : “En trois semaines sans bouger de son lit, il a maigri et perdu des muscles. Mais il a envie de vite récupérer sa forme“. Mais pas question pour l’animateur de ne pas regarder la télévision et suivre sa chaîne : “Le matin, il allume CNews pour l’émission de Pascal Praud. Il aime bien aussi Faustine Bollaert (dans Ça commence aujourd’hui en début d’après-midi sur France 2). Et il était devant la série Le mensonge, avec Daniel Auteuil”.

Le souhait de Michel Drucker pour son émission

Pour les biens d’une interview pour Le Parisien, Françoise Coquet a annoncé que la période de rééducation pour Michel Drucker sera plus longue que prévue : “La chaîne nous a demandé de remonter des émissions jusqu’en janvier. Mais à mon avis, il ne reviendra pas avant février“. C’est pour cette raison que le présentateur a proposé une remplaçante pour le temps de son absence : “Quelques jours avant son quadruple pontage coronarien, l’animateur de 78 ans avait demandé à la chaîne de le remplacer provisoirement par Maud Fontenoy à la tête de « Vivement dimanche » et « Vivement dimanche prochain” a notamment expliqué sa productrice.

Michel Drucker, opéré, ne sera pas de retour avant 2021 https://t.co/oJYw5sULBt pic.twitter.com/gB7B5ZRH28 — L’ Est-éclair (@lesteclair) October 28, 2020

Mais rien y fait, la chaîne a refusé la proposition de Michel Drucker, préférant miser sur des best-of plutôt que de mettre des inédits : “Ils tenaient à ce que Michel reste à l’antenne, pour le maintenir lien avec ses téléspectateurs, même avec des rediffusions. Peu importe la durée” déclare Françoise Coquet dans les colonnes du Parisien. La productrice poursuit son propos en se voulant rassurant sur l’état de santé du présentateur de France 2 : “C’est un battant et la télé lui manque. Il mourra sur scène“. Et effectivement, une chose est certaine, Michel Drucker souhaite revenir au plus vite à l’antenne et ne ne compte pas prendre sa retraite avant ses 90 ans.