Michel Drucker encore opéré en urgence: Cyril Hanouna émeut la Toile avec une photo de l’animateur

Michel Drucker se porte bien mais il lui reste encore quelques semaines de convalescence pour se remettre. En effet, il a subit une première opération du cœur, un triple pontage coronarien, à la fin du mois de septembre. Tout semblait se dérouler à merveille mais voilà que sa cicatrice s’est infectée. Une nouvelle opération a donc été nécessaire pour l’animateur. Michel Drucker devait revenir à la télévision au mois d’octobre mais son retour est donc repoussé à la fin du mois de février. Touché par l’épreuve que traverse son camarade animateur, Cyril Hanouna partage une image de lui en sa compagnie pour lui souhaiter un prompt rétablissement. Une photo qui n’a pas manqué d’émouvoir la Toile.

Michel Drucker reçoit le soutien de tout le PAF pour sa convalescence et sa rééducation, Cyril Hanouna en tête

Cyril Hanouna n’est malheureusement pas connu pour s’entendre avec tout le monde. L’animateur de Touche Pas à Mon Poste a pourtant autant d’amis que de frères ennemis. En effet, si les embrouilles sont monnaie courantes, elles ne sont jamais définitives et amusent surtout son public. En revanche, jamais il n’a eu la moindre dent contre Michel Drucker. Au contraire, il admire la personne et le travail de l’animateur. Aussi, c’est une admiration et un respect mutuel qu’il existe entre Cyril Hanouna et Michel Drucker. Alors, conscient que son ami et confrère aura besoin de force pour retrouver la santé, Cyril Hanouna partage une image, accompagnée de quelques mots, qui devrait donner le sourire à Michel Drucker.

Cette image a ému une grande partie des internautes. Les abonnés de Cyril Hanouna ont pu découvrir ce cliché et saluer la démarche du président de la Darka. Michel Drucker, du haut de ses 78 ans, est tout bonnement une icône de la télévision. En tant qu’animateur, il a rencontré les plus grandes stars du cinéma, de la musique ou encore du sport. Il est donc forcément comme un modèle pour tous les autres animateurs en exercice. Mais aussi une personnalité très appréciée par les téléspectateurs. Cyril Hanouna n’a donc pas oublié de lui partager ses amitiés et de lui souhaiter un prompts rétablissement. De quoi redonner peut-être un peu le sourire à Michel Drucker qui ne traverse pas les jours les plus agréables de sa vie.

Des nouvelles de l’animateur, tout juste de sorti de l’hôpital

C’est donc l’occasion pour nos de vous donner de plus amples nouvelles de l’animateur vedette qui a déjà près de 46 ans de carrière derrière lui. En effet, le journaliste Pascal Praud affirmait le 6 novembre dernier que Michel Drucker s’apprêtait à sortir de l’hôpital. Il devrait alors très prochainement commencer ses deux mois de rééducation. Une raison de plus pour apporter du soutien et encourager l’animateur de Vivement dimanche. Car il doit avoir plus que hâte de retrouver les plateaux de télévision. Sa co-productrice, Françoise Coquet, disait de lui qu’il ne prendrait jamais sa retraite et préférerait de loin finir sa vie sur scène. Avec une telle passion, pas étonnant que Cyril Hanouna et d’autres prennent Michel Drucker en exemple.