Michel Drucker père adoptif comblé de 2 enfants, qui sont ses filles, Stéfanie et Yleng ?

Michel Drucker n’a jamais eu d’enfants à proprement parler. Mais cela ne l’empêche pas d’être père. D’abord par la force des choses et ensuite par choix, grâce à l’adoption. Et dans les deux cas, Michel Drucker est un papa aux anges. Découvrez qui sont les filles de l’animateur le plus célèbre de France, Stéfanie et Yleng. Comment sont-elles arrivées dans la vie de Michel Drucker ? Quel sentiment ressent-il de se dire père ? Que deviennent ses filles ? Vous saurez tout grâce à la lecture de cet article.

Michel Drucker devient père dans des circonstances hors normes

Michel épouse sa femme en 1973. Alors qu’il s’agit de son premier mariage, c’est déjà le quatrième de Dany Saval. Elle a même déjà une fille, Stéfanie, issue de sa deuxième noce, née en 1966. Cela ne freinera en rien l’amour que Michel Drucker lui porte alors et continue de lui porter. Aussi, il devient le père de Stéfanie. En effet, la fille de Dany Saval souffre de l’absence de son père, le compositeur Maurice Jarre. Elle n’a que sept ans lorsque sa mère épouse Michel Drucker. C’est donc assez naturellement que l’animateur culte endosse un rôle important auprès de la fille de son épouse. Et au fil des années, Stefanie Jarre considèrera réellement Michel Drucker comme son père. Maurice Jarre et elle n’entretiennent pas de relation dans son enfance et ils ne se rencontrent que pour la première fois, brièvement, lorsqu’elle est âgée de 17 ans.

Après six années de mariage, Michel Drucker et son épouse décident d’adopter une jeune fille. Ils deviennent alors les parents de Yleng, réfugiée indochinoise, âgée de 16 ans. Ainsi, Yleng et Stéfanie n’ont que trois ans d’écart. Toutes les deux peuvent compter sur l’affection indéfectible de leurs parents, Michel Drucker et Dany Saval. En effet, l’animateur parle souvent de ses filles lors des interviews ou des entretiens avec la presse. Le 30 janvier dernier, plusieurs pages du magazine Gala concerne Michel Drucker et sa fille Stefanie. Michel Drucker décide d’adopter Stéfanie lorsqu’elle est âgée de trente ans. Ils officialisent la relation père fille qui les unie depuis toutes ces années.

Des filles incroyables

L’animateur est très fier d’être père et très fier de ses filles. Stéfanie Jarre est scénographe de théâtre et de télévision. Elle est donc entre le monde de sa mère, actrice, et celui de son père d’adoption, la télévision. Depuis toujours, elle observait discrètement le monde des grands et elle a visiblement su faire de ses observations les bases solides d’une passion pour la scénographie.

La seconde fille de Michel Drucker et de son épouse, Yleng, est aujourd’hui l’une des principales collaboratrices de la maison de couture Cardin. Pierre Cardin et l’un des français les plus connus au monde et à 98 ans, il est à la tête d’un empire impressionnant. Michel Drucker peut évidement être fier de voir Yleng évoluer dans un domaine qui la passionne et qui soit si prestigieux. La jeune femme est adoptée par Michel Drucker et Dany Saval alors qu’elle a déjà 16 ans et qu’elle revient de l’enfer. En effet, elle est une des survivantes d’un massacre historique terrible, celui des Khmers rouges au Cambodge. D’autant plus impressionnant donc de voir que la réussite que le destin avait prévu pour elle.

Michel Drucker est un père heureux

Michel Drucker est véritablement un papa comblé. Mais il n’a jamais eu d’enfants biologiques avec son épouse. Et comme il l’explique au magazine Gala pour son entretien publié en janvier dernier, ce n’était pas forcément une volonté de la part du couple. Il s’agissait d’une précaution à prendre. En effet, Dany Saval a eu Stéfanie dans des conditions assez complexes. Née prématurée, Stéfanie aurait pu ne pas s’en sortir. De même, sa mère a eu de la chance de ne pas souffrir de plus de complication que cela. En retombant enceinte, Michel Drucker savait que sa femme prendrait des risques trop important pour sa santé et pour celle de leur enfant. Et la santé passe évidemment avant tout le reste.

D’ailleurs, la santé de notre animateur vedette n’est pas au beau fixe ces derniers temps. En effet, Michel Drucker est actuellement en convalescence suite à une opération cardiaque. Le journaliste a 78 ans aujourd’hui. Sa santé connaît donc des hauts et des bas, cela reste quelque chose de normal pour son âge. En effet, l’opération qu’il vient de subir s’est très bien déroulée. Pour récupérer et revenir en pleine forme sur les écrans, sur France 2, Michel Drucker repousse donc la date de sa rentrée. Contrairement à ses compères, le journaliste ne sera de retour que le 18 octobre prochain. Delphine Ernotte, la PDG de France Télévision, assure que Michel Drucker se porte comme un charme. Elle parle de l’animateur comme d’un “homme combatif” et ajoute qu’il garde un bon moral, tout en précisant que l’opération du cœur ne pouvait pas mieux se passer.

Les fans de l’animateur pensent à lui

Les fans de Michel Drucker sont tout de même un peu inquiets pour lui. En apprenant son opération, des internautes ont fait part de leurs peurs et surtout de leurs volonté d’éternité de l’animateur.

Michel Drucker en TT, j’ai eu très peur, ce mec là doit tous nous enterrer. — ヤマト’s ᴡɪғᴇ 🎴🍥 (@unepersonneosef) September 27, 2020

Je ne peux concevoir un monde où Line Renaud a déjà été jeune et Michel Drucker ne pas être éternel — Julie Déesse Sublime (@BakaBoo_) September 27, 2020

Michel Drucker, il était présent à la création de l’univers et il y sera présent à sa fin. — Ugz (@UgzAube) September 27, 2020

Avec beaucoup d’humour, c’est avant tout des témoignages d’affection qui fleurissent sur Internet. Michel Drucker a des fans de tous les âges et personne ne souhaite imaginer un monde dans lequel il ne ferait pas partie. Comme tous ses fans, nous souhaitons à l’animateur un prompt rétablissement.