Michel Drucker hospitalisé: Patrick Sébastien partage enfin de ses nouvelles

Michel Drucker a subi de lourdes opérations dernièrement. D’abord un triple pontage coronarien puis il a fallu le réopérer d’urgence car sa cicatrice s’était infectée. Les amoureux du petit écran ne peuvent pas imaginer une télévision sans les émissions de Michel Drucker de programmées. C’est aussi le cas de son ami de longue date, Patrick Sébastien. Qui profite de son entretien accordé au journal Le Parisien pour donner des nouvelles de l’animateur.

Patrick Sébastien donne des nouvelles de l’état de santé de Michel Drucker

Michel Drucker ne passe pas de très agréables moments, il faut bien l’avouer. C’est ensuite une longue convalescence qui attend l’animateur sacré de la télévision. Mais tout porte à croire, son propre témoignage compris, qu’il sera de retour en pleine forme sur les écrans. C’est aussi ce que pense Patrick Sébastien, qui prend régulièrement des nouvelles de son collègue de longue date. Car les deux hommes ont eu le loisir de se côtoyer durant de nombreuses années. Michel Drucker a été de ceux qui ont donné sa chance à Patrick Sébastien dans ses débuts. Et il n’est pas prêt de l’oublier.

Dans son entretien avec Le Parisien, il évoque sans détours ses relations avec le monde de la télévision. Disparu de France 2 en 2018, il a conservé quelques rancœurs envers sa hiérarchie. Mais autrement, il admet ne pas avoir de rivalité prononcée pour les autres animateurs. Bien que les guerres d’audience fassent rage sur le petit écran, Patrick Sébastien sait faire la part des choses. Ainsi, à la vie et à la télévision, ce n’est pas le même son de cloche. Par exemple, certains pourraient croire qu’il ne s’entend pas avec Arthur. Mais entre Arthur et lui c’est une admiration mutuelle qui s’installe. C’est en effet grâce à Patrick Sébastien qu’Arthur aurait fait son entrée sur France 2.

Animateur sacré entre tous, Michel Drucker est un ami de Patrick Sébastien

Logiquement, Patrick Sébastien ne pouvait pas parler de télévision sans évoquer les problèmes de santé de l’animateur le plus célèbre du PAF. Michel Drucker, hospitalisé pour une opération du cœur, a rendu ses fans très inquiets malgré lui. Naturellement, Patrick Sébastien tient à les rassurer. D’après lui, Michel Drucker nous enterrera tous. Pas de raisons alors de se faire du soucis pour le plus ancien et plus célèbre des animateurs télé. Certes, les mois de rééducations seront longs mais au bout du tunnel, c’est son retour à la télévision qui est prévu. Michel Drucker trouve alors dans cette perspective la force et la détermination de repousser ses limites. En effet, il n’a pas prévu de prendre sa retraite de sitôt. Pour le plus grand bonheur de ses fans, il reviendra dès qu’il en aura les capacités physiques et le feu vert de ses médecins.

La télévision n’oubliera jamais le monument qu’est devenu Patrick Sébastien

Patrick Sébastien, quant à lui, est de retour à la télévision mais de façon détournée. En effet, un documentaire lui était consacré sur C8, le 21 novembre dernier. L’occasion de revoir de grands moments de son émission cultisme : Le plus grand cabaret du monde. Pour les retardataires, les replays sont disponibles sur le site de Canal+.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Patrick Sébastien (@patricksebastienofficiel)

Toute reproduction, en tout ou en partie, sous quelque forme que ce soit, est interdite sans l’autorisation préalable de Ldpeople.com