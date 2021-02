Michel Drucker ne sort plus de chez lui depuis son hospitalisation! Découvrez les raisons

Michel Drucker a subi deux lourdes opérations dans le courant du mois de septembre. Lui qui n’est plus tout jeune et qui fait face à une hospitalisation en plaine pandémie, ses fans étaient forcément très inquiets. Aussi, le public se demande pourquoi il ne sort pas de chez lui si il va de mieux en mieux ? LDPeople vous apporte les réponses dans cet article.

Michel Drucker se confie quant à sa convalescence

Michel Drucker prend des précautions pour sa santé et il ne les prend pas à la légère. Le contexte actuel ne permet pas de faire de faux pas. En effet, les hôpitaux ont déjà beaucoup à faire avec la Covid-19. Pourtant, depuis son opération, les informations concernant Michel Drucker indiquent qu’il se porte parfaitement bien. Ses fans ont hâte de le retrouver, et surtout en bonne santé. Mais alors pourquoi ne sort-il pas de chez lui ? C’est au magazine Gala que Michel Drucker explique qu’il réduit au maximum ses sorties.

En effet, les sorties du journaliste se limitent à celles imposées par sa rééducation. Tous les deux jours plus ou moins pour un total de trois séances par semaine. Michel Drucker explique dans cette interview que ses médecins lui demandent de « lever le pied ». Il doit alors se préserver de tout risque inutile. Cela serait terrible si il venait à attraper un virus, même bénin. Car l’objectif n’est pas de compliquer les choses.

Une épreuve physique et psychologique

Michel Drucker a subi un triple pontage coronarien après tout. Une très lourde opération ! Le présentateur de Vivement Dimanche s’exécute et ne sort de chez lui que lorsqu’il n’a pas le choix. À 78 ans, il est bien conscient que sa convalescence va être longue. De plus, il déclare au magazine Gala ne pas savoir si il pourra retrouver la même forme qu’auparavant. Mais là-dessus, LDPeople vous l’assure, sa seule crainte concerne son public adoré. Michel Drucker espère que ses fans seront compréhensifs.

L’animateur se confie enfin sur sa peur de ne pas réussir à remonter en scelle. Il admet avoir des doutes quant à ses capacités à pouvoir reprendre le travail puisqu’il n’a pas travaillé depuis près d’un an déjà. Il se réjouit néanmoins du soutien apporté par ses fans et son entourage. Ces derniers lui assurent que rien ne va changer et qu’il va retrouver sa forme d’antan. Le doute est bien normal et cette appréhension ne le rendra que plus attentif, concentré et professionnel. En effet, sa carrière à la télévision ne risque pas de s’effacer ainsi. Même après tant de temps d’absence.

Petit à petit, LDPeople n’en doute pas, Michel Drucker reprendra ses marques et saura retrouver son public. La santé reste une priorité et il est impensable que ses fans puissent lui en vouloir de prendre soin de lui. Il ne nous reste plus qu’à lui souhaiter un prompt rétablissement et à espérer qu’il retrouve aussi rapidement confiance en ses talents d’animateur ! Le seul et l’unique Michel Drucker ne tirera pas sa révérence de si tôt !