Michel Drucker : sa petite fille se lâche totalement, des confidences qui en disent très long !

Dans les pages du magazine de nos confrères de Gala, Rebecca s’exprime sur les liens très forts qui existent entre elle et son grand-père, Michel Drucker. LD People va vous en dire plus sur la belle relation entre les deux.

La famille est très importante pour Michel Drucker

Assez discret sur le sujet, Michel Drucker avait accepté de revenir sur les femmes de sa famille et notamment sur la fille qu’il avait. L’animateur de France 2 explique notamment son adoption de Stéphanie, qui est née de la relation entre le musicien Maurice Jarre et Dany Saval. Cette dernière étant la compagne du présentateur, il a décidé d’adopter également sa fille : “Lorsque je l’ai connue, son père Maurice Jarre l’avait laissée tomber depuis des années. Elle ne l’a revu qu’à dix sept ans… Je me disais que c’était ma fille, ma Stéphanie dont j’étais le père depuis douze ans à l’époque. Puis Maurice m’a finalement remercié d’être un bon père pour elle”.

🚨 Michel Drucker : pourquoi il n’a pas eu d’autre enfant après l’adoption de Stéphanie ? https://t.co/OVAYvS9hgW pic.twitter.com/SPvXFqtPwY — Public Mag (@InsidePublic) January 30, 2020

D’ailleurs, Michel Drucker ne regrette pas d’avoir une seule fille, bien au contraire : “Je suis heureux. J’ai une famille solide, un amour qui dure avec Dany. J’ai à peu près réussi l’essentiel, là où mes parents avaient échoué. Dany et Stef restent mon port d’attache“. Et effectivement, avoir une famille heureuse est le plus important pour l’animateur et la rédaction de LD People est content qu’il a su réussir là où il voulait.

La belle relation entre Michel Drucker et sa petite fille

Une famille qui s’est agrandie, le 5 décembre 1995, lorsque sa fille adoptive a donné naissance à Rebecca, qu’il surnomme notamment “Zouzou”. Cette dernière, qui est plutôt attirée par le monde de paillettes, a suivi des études à l’école de la Chambre Syndicale de la Couture Parisienne. Très vite, la jeune femme est devenue chargée de presse et des célébrités chez Azzedine Alaïa, prestigieuse maison dans ce secteur d’activité. Une place qui fait la fierté de Michel Drucker.

🚨 Michel Drucker : sa petite fille Rebecca fait des confidences extrêmement touchantes sur l’animateur télé ! https://t.co/ny1hwHQvY1 pic.twitter.com/fk7KD1ZoC4 — Public Mag (@InsidePublic) December 8, 2020

D’ailleurs, la jeune femme a décidé de prendre la parole et d’expliquer la relation qu’elle avait avec Michel Drucker :“Il est ma figure paternelle, bien plus qu’un grand-père. Doté d’humour et d’autodérision. D’un seul regard, nous nous comprenons. J’adore nos dîners à deux tout comme nos Noël en Provence où nous sommes tous réunis” explique-t-elle notamment. La petite fille de l’animateur poursuit ensuite son propos et déclare qu’elle était “amoureuse” de son grand-père : “Hormis le fait d’être une grande figure de l’audiovisuel, c’est son humanité, son empathie. J’éprouve pour lui un amour inconditionnel“. La rédaction de LD People valide ce genre de relation.