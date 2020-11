Michel Drucker son état de santé, il donne de ses nouvelles pour la première fois

Le 26 septembre dernier, Michel Drucker a subi une lourde opération du cœur. Aujourd’hui, l’animateur est en convalescence et donne des nouvelles sur sa santé. Explications.

Michel Drucker est prêt pour la rééducation

Après son hospitalisation suite à une lourde opération du cœur, Michel Drucker a débuté une période de convalescence. D’ailleurs pour la première fois, il est sorti du silence après un échange avec nos confrères de Midi Libre : “Je sors de l’hôpital dans quelques jours, pour une rééducation de plusieurs semaines”, a-t-il commencé par dire. Il détail ensuite son intervention : “C’est vrai que j’ai subi une très lourde opération. 7 h 30 sur la table d’opération. Mais j’ai un cœur tout neuf !”.

Michel Drucker donne à nouveau de ses nouvelles après sa lourde opération du coeurhttps://t.co/3p3qWRu6mn — TéléStar (@Telestarmag) November 9, 2020

Il faut dire que son hospitalisation a suscité l’inquiétude des téléspectateurs. Heureusement quelques personnes ont pu donner des nouvelles rassurantes tout au long de sa convalescence : “Il a le moral […] Il avait des douleurs les premiers jours, mais il est resté très courageux (…). Avec tout le sport qu’il a fait, faut bien que ça serve à quelque chose” avait notamment dit Françoise Coquet, sa productrice. Elle avait également ajouté : En trois semaines sans bouger dans son lit, il a maigri et perdu des muscles. Mais il a envie de vite récupérer sa forme“.

De retour en 2021

Si Michel Drucker devra prendre du temps pour sa rééducation et pour reprendre sa forme d’avant, pas question pour lui de prendre sa retraite. Ainsi, il a déclaré à nos confrères de Midi Libre, qu’il avait “hâte de reprendre le chemin du studio Gabriel”. Il faut dire que l’animateur sans télévision, ce n’est pas possible : “C’est un battant et la télé lui manque. Il mourra sur scène” explique notamment Françoise Coquet. Cette dernière explique qu’il sera absent jusqu’en février prochain : “La chaîne nous a demandé de remonter des émissions jusqu’en janvier. A mon avis, il ne reviendra pas avant février”.

Michel Drucker – “Je vais de mieux en mieux” : l’animateur optimiste sur son retour https://t.co/QUpzDNWjXj pic.twitter.com/TK89v8patT — Purepeople.com (@purepeople) November 4, 2020

Même son de cloche pour Michel Drucker qui se dit prêt à revenir dès que c’est possible : “Je vais de mieux en mieux, après une lourde opération à cœur ouvert. Je serai de retour dans quelques mois, avec un cœur tout neuf… et en pleine forme”. Et avec la force et la persévérance de l’animateur, il ne fait aucun doute qu’il reviendra faire plaisir à ses téléspectateurs. Une chose est certaine, en attendant le retour de l’un des animateurs préférés des Français, des “best of” de ses émissions sont proposés aux téléspectateurs.