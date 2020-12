Michel Drucker, son état de santé! Léa sa nièce nous donne enfin de ses nouvelle sur sa santé!

Après une longue période de silence, faisant suite à une intervention chirurgicale, les nouvelles sur la situation médicale du présentateur vedette sont assez rassurantes. Ainsi, Léa Drucker, la nièce de la star télévisuelle a distillé quelques nouvelles. LdPeople vous raconte tout.

Les dernières nouvelles concernant l’état de santé de l’animateur Michel Drucker sont assez postives. Ainsi, Léa Drucker a donné des informations sur la situation de son oncle, comme on a pu le lire dans le quotidien Le Parisien, le 29 décembre dernier. 2020 a été une année compliquée pour le présentateur vedette de France 2. Écarté de l’antenne depuis quelques mois, en raison de son état de santé, l’homme a subi une opération du cœur en septembre dernier.

Michel Drucker, le miraculé !

Dans un entretien donné au journal Le Parisien, début décembre, l’animateur de France 2 a évoqué son état de santé. Les cardiologues qui se sont occupés de lui considèrent qu’il est un Miraculé. Il a dû affronter plusieurs crises cardiaques. Il a frôlé la mort de très peu. En France, Michel Drucker est une vraie institution. C’est aussi un sportif aguerri qui fait du vélo à un rythme extrêmement régulier dans le bois de Boulogne notamment. L’homme est aussi une force de la nature. Le présentateur est très motivé pour revenir au meilleur de sa forme. Il avait été très affaibli par cette opération et a perdu plus de 10 kg. A un moment donné, il n’avait même plus la force de tenir debout. Il a fallu une grande force de caractère pour surmonter cette épreuve. Léa Drucker s’est voulue rassurante.

Léa Drucker rassure les fans

Dans un entretien donné au magazine Télé Star, la comédienne Léa Drucker a donné des nouvelles rassurantes aux téléspectateurs au sujet de son oncle. « J’irai lui rendre visite dès que possible. Il va mieux, beaucoup mieux. Il se repose. Il a traversé quelque chose de compliqué. Il s’en sort bien, il a une vraie âme de sportif », souligne-t-elle. Les inconditionnels de Michel Drucker sont nombreux et ils ont hâte de le retrouver à l’antenne. Le présentateur fait tout pour être de retour le plus vite possible. Laurent Ruquier a confirmé cette information.

Un soutien qui vient de très haut

Michel Drucker a reçu de multiples messages de bon rétablissement, par exemple de la part du président de la République, en personne. Retour sur cet attention émouvante. Il faut dire que Michel Drucker fait de la télévision depuis des décennies. C’est sans doute, le présentateur de télévision qui possède la plus longue longévité. Il présente des émissions de variétés. On le connaît aujourd’hui pour « Vivement dimanche » mais avant ça, il a enchaîné les programme télé. Son carnet d’adresse est très fourni. Il possède aussi une côte de popularité énorme. Il a reçu les plus grandes stars françaises comme américaines. Sans prompteur, il possède une expérience incroyable. C’est un modèle pour beaucoup de monde et le public l’adore.