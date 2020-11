Michel Drucker sort du silence pour la première fois depuis son opération et nous dit tout

Ce mardi 24 novembre, Michel Drucker s’est confié sur sa lourde opération du cœur ainsi que sur son retour à la télévision. Explications.

Michel Drucker revient de loin

Actuellement en rééducation, Michel Drucker a pris quelques minutes pour répondre aux questions d’Yves Calvi “Laissez vous tenter” sur les ondes de RTL. Ce dernier lui a tout d’abord demandé comment il allait : “Je reviens de très loin, j’ai eu un problème cardiaque un peu compliqué, je suis hospitalisé depuis plus de trois mois, je suis en rééducation et tout ceux qui ont connu ce genre d’ennuis savent ce que ça veut dire” a-t-il commencé par dire. Il assure ensuite qu’il est entrain de remonter la pente tout doucement : “Je refais surface peu à peu. La rééducation est lente, douloureuse, mais je tiens bon”.

Michel Drucker donne de ses nouvelles et explique « revenir de très loin » https://t.co/rBAlV0VR4n via @20minutes — Crossbourg the only! #1DDrive 🔥#EndSARS 🔥 (@zapp12347) November 24, 2020

Michel Drucker n’a néanmoins pas perdu le sens de l’humour. En effet, lorsque Laurent Gerra lui a fait une blague en disant qu’il devait arrêter “les plats en sauce et puis faire un peu plus de sport…”, l’animateur a eu une excellente réponse : “Ecoute Laurent, toi qui me connais par cœur, quand je pense que je suis aux carottes râpées, aux endives, que je bois de l’eau, que j’ai pas fumé, que j’ai pas picolé, finalement c’est Gérard Depardieu qui a raison ! Et ça tombe sur moi, c’est très injuste quand même”.

Un retour à la télévision en 2021 ?

C’est la première fois que Michel Drucker doit rester loin de l’antenne de France 2, une situation compliquée à vivre : “Ça fait 55 ans que je tourne à une cadence élevée et subitement dès le 30 août j’ai été hospitalisé… j’ai gardé le moral, mais j’ai subi une opération très lourde…Il faut remonter la pente” a notamment répondu l’animateur. Et c’est vrai que ce n’est jamais facile quand on a jamais eu de coupure :”Depuis 1964 je ne me suis jamais arrêté, et bien subitement c’est un choc. On se retrouve coupé du monde, j’ai vu très peu de gens, on gamberge, on réfléchit, les nuits longues, c’est une expérience intéressante que j’ai vécue“.

Michel Drucker a évoqué son avenir suite à son opération: “Je ne me suis jamais arrêté. C’est donc un choc cet arrêt. Les nuits sont longues. On gamberge. J’espère revenir en début d’année en levant un peu le pied. Je verrai où j’en suis en février/mars. Je réfléchis à l’après”. pic.twitter.com/VT4hfgegFq — @Mediasinfos 🖥💻🎬🎙📰 (@Mediasinfos) November 24, 2020

Pour son retour, Michel Drucker espère qu’il se fera au début de l’année 2021 : “On verra ça avec la direction de France 2 et de France Télévisions. Je verrai où j’en suis en février – mars. Je réfléchis à l’après. On verra ça à la rentrée prochaine. J’ai eu le temps de réfléchir” déclare-t-il tout d’abord. Il poursuit son propos en indiquant qu’il a eu des doutes sur la fin de sa carrière : “Je ne vous cache pas qu’à mon âge lorsque j’ai su que j’allais subir cette opération, j’ai eu quelques doutes sur la fin de ma carrière“.

Toute reproduction, en tout ou en partie, sous quelque forme que ce soit, est interdite sans l’autorisation préalable de Ldpeople.com