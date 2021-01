Dingue et décalé : Michel Drucker stoppé net par Michael Youn ce moment inédit

C’était bien avant les soucis de santé de Michel Drucker. Lors du tournage du Morning Night, Michaël Youn a rendu une petite visite au présentateur vedette de France 2. Sur le plateau de Vivement Dimanche, l’humoriste ne s’est pas gêné pour sortir son mégaphone. Mardi 19 janvier, cette séquence sera diffusée sur M6 !

Ce mardi 19 janvier, les fans de Michaël Youn vont se délecter d’un second Morning Night ! Après une première édition en mars 2020, l’humoriste revient pour une soirée de folie. Pour rappel, le Morning Live avait rythmé la vie des téléspectateurs de M6 pendant plus de 18 mois il y a dix. Aujourd’hui, Michaël Youn fait son come-back avec Michel Drucker pour le plus grand plaisir des nostalgiques de ses blagues loufoques !

Source : Twitter @MichaelYoun

“Nous n’avons pas été censurés une seule seconde.”

Entouré de ses deux compères Vincent Desagnat et Benjamin Morgaine, l’humoriste promet de faire plier de rire son public comme jamais ! «M6 nous a donné carte blanche! Nous n’avons pas été censurés une seule seconde. Je me suis vraiment senti libre», raconte le maitre de la soirée. Ça promet ! Celui que l’on surnomme Fatal Bazouka mettra donc le feu avec des numéros repoussant toujours plus loin les limites du rire et des sensations.

Fausses publicités et sketchs en pagaille !

Pour cette seconde édition, l’animateur accueillera l’actrice Isabelle Nanty, présentée comme l’auteur du livre Tire mon doigt, aux éditions du Derch, Jamel Debbouze déguisé en Zorro et Jarry en champion de karaté. Au cours de l’émission, on verra le retour du célèbre mégaphone, des sketchs en pagaille ou encore des fausses publicités.

Mais les invités devront surtout relever des défis. Ils feront des parodies par exemple. Quant à notre chère chanteuse Jenifer, d’origine corse, elle devra aussi lire au prompteur des propos assez dérangeants et plein de clichés à propos de l’île de Beauté ! Au sein de la rédaction de LDpeople, on a hâte de voir ça !

Michel Drucker surpris au mégaphone

Dans la bande-annonce de l’émission, on a pu découvrir également Michel Drucker désarçonné par Michaël Youn. En effet, ce dernier débarque à l’improviste sur le plateau de Vivement Dimanche. On peut l’apercevoir avec son mégaphone devant l’animateur vedette de France 2 et son public. Cette scène ne date pas d’hier. En effet, Michel Drucker suit aujourd’hui une rééducation après avoir subi plusieurs opérations. Mais que ses plus fidèles fans se rassurent ! L’animateur de 78 ans semble aller beaucoup mieux. Et il compte bien retrouver dès que possible son canapé et ses invités !

“Il n’y a pas un artiste, pas un homme de télévision qui vous l’avouera mais on veut faire ça jusqu’au bout“, a-t-il confié récemment à nos confrères de RTL. “On ne raccroche pas dans notre métier, ce sont les téléspectateurs qui raccrochent pour nous (…) Maintenant je n’ai plus du tout l’intention de partir !”