Michel Drucker état de santé! Opéré du cœur, Un ami proche donne des nouvelles de l’animateur

Ce samedi 24 octobre, alors qu’il était invité sur RTL, Michel Boujenah a donné des nouvelles de son ami Michel Drucker. D’après ses dires, l’animateur de France 2, qui a subit une opération du cœur, va beaucoup mieux.

Michel Boujenah donne des nouvelles de Michel Drucker

Le 26 septembre dernier, Michel Drucker a du subir une lourde opération du cœur pour “lui déboucher les artères coronaires … afin de prévenir tout infarctus”. Si aujourd’hui il est sur la voie de la guérison, c’est un long chemin de rééducation que doit faire celui qui assoit ses invités sur son canapé rouge : “Il a eu un triple pontage. Il avait des douleurs les premiers jours, mais il est resté très courageux. Il doit maintenant faire de la rééducation. En trois semaines sans bouger de son lit, il a maigri et perdu des muscles. Mais il a envie de vite récupérer sa forme” a notamment déclaré Françoise Coquet, la coproductrice de Vivement Dimanche.

Michel Boujenah donne des nouvelles rassurantes sur l’état de santé de Michel Drucker (VIDEO) https://t.co/HC7fXhx0uu pic.twitter.com/d4YMmTgUXo — Télé 2 Semaines (@Tele2Semaines) October 25, 2020

Ce samedi 24 octobre, Michel Boujenah a profité d’une interview sur la radio RTL pour donner des nouvelles rassurantes de Michel Drucker. Il explique avoir reçu un SMS du présentateur phare du PAF : “Je lui ai envoyé un message ce matin, il m’a répondu en me disant qu’il allait mieux” commence par dire l’humoriste. Il poursuit son propos ensuite en faisant l’éloge de l’animateur de France 2 : “C’est un homme formidable. Il est d’une droiture et d’une fidélité… C’est rare“. En attendant de le revoir à l’écran, la chaîne peut compter sur les archives de Vivement Dimanche et Vivement Dimanche prochain.

Bruno Masure veut voir Michel Drucker quitter l’antenne de France 2

56 ans, c’est le nombre d’années depuis lequel on voit Michel Drucker à la télévision. Et a 76 ans, il n’a pas encore envie de raccrocher et même s’il est l’un des animateurs les plus âgés du PAF. D’ailleurs, malgré sa récente opération et ses soucis de santé, France 2 annonce qu’il reprendra l’antenne dès que son état le permettrait. Une situation qui dérange beaucoup Bruno Masure, qui souhaite voir de nouvelles têtes à l’écran : “C’est lamentable. Ces gens qui s’accrochent alors qu’ils pourraient toucher de magnifiques retraites bloquent l’accès à l’antenne aux jeunes” commence-t-il notamment par dire.

Michel Drucker : un ex-présentateur du 20h de France 2 s’en prend violemment à lui https://t.co/osToZlM7E9 pic.twitter.com/TF4n7D7WtR — Voici (@voici) October 26, 2020

L’ancien animateur du JT de France 2 va plus loin ensuite en déclarant qu’il fallait aller jusqu’à dégager les vieux : ‘Si tout le monde travaille jusqu’à sa mort, on n’embauchera jamais. Je suis pour que ça tourne : prendre des jeunes et dégager les vieux”. Preuve que Bruno Masure n’a pas sa langue dans sa poche, ce dernier avait déjà fait un récent coup de gueule contre Nagui. Il lui avait notamment reproché son côté moralisateur sur les ondes de France Inter. Voilà qui est dit.