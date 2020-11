Michel Drucker: une seconde opération et un retour en soins intensifs, il donne de ses nouvelles

Michel Drucker inquiète ses fans car son état de santé l’aurait conduit à se faire de nouveau opérer. De nouveaux en soins intensifs, l’animateur aurait pourtant dû être de retour chez lui. En effet, il se faisait opérer du cœur le 26 septembre dernier. Une lourde opération qui n’était pas sans risques d’ailleurs. Mais enfin, Michel Drucker donne de ses nouvelles pour rassurer ses fans. Pour autant, ces deniers ne seront satisfaits qu’en le retrouvant à la télévision, en pleine possession de ses moyens.

Michel Drucker se fait de nouveau opérer du cœur et retourne en soins intensifs

Michel Drucker était reçu en urgence pour une opération du cœur à la fin du mois de septembre. D’après Françoise Coquet, sa co-productrice depuis 1984, l’animateur est un battant et il n’y aurait pas de raisons de s’en faire. Mais Michel Drucker ne reprendra pas la route des plateaux de télévision avant février 2021. En effet, la convalescence est longue pour des opérations si lourdes. Car elles contraignent les soignants à placer la patient dans un coma artificiel pendant quelques jours et à le suivre ensuite en soins intensifs. Autant de procédés qui comportent des paramètres variables et délicats. De plus, comme si cela n’était déjà pas assez difficile, la cicatrice de Michel Drucker se serait infectée. Reconduit d’urgence à l’hôpital, il subit alors une seconde opération. Ici Paris, révèle alors que pour son deuxième passage en soins intensifs, Michel Drucker aurait du mal à communiquer.

Des nouvelles de l’animateur vedette, depuis son lit d’hôpital

En revanche, il est réveillé et toujours aussi déterminé à se remettre sur pieds. À 78 ans, ce passionné de divertissement et grand professionnel de la télévision n’a pas dit son dernier mot. Contacté en exclusivité par Télé-Loisirs, il aurait échangé des messages textes avec les journalistes. Enfin Michel Drucker donnait alors directement de ses nouvelles. L’occasion pour ses fans de lire qu’il dit aller de mieux en mieux. Il promet également de revenir prochainement en plein forme, “avec un cœur tout neuf”. L’animateur de Vivement dimanche n’est pas prêt à tirer sa révérence. D’après ses proches collaborateurs, Michel Drucker a une telle énergie qu’il pourrait envisager de “mourrir sur scène”.

Voilà quelques informations qui devraient donc rassurer les fans de l’animateur. En effet, depuis le 26 septembre, ils sont légion à s’inquiéter pour sa santé. D’autant que le contexte de pandémie actuel est tout sauf rassurant. Les hôpitaux sont de plus en plus débordés et malgré le confinement en place, le pic de l’épidémie est prévu pour la troisième semaine de novembre. Malgré tout, il faut se réjouir que Michel Drucker sorte de l’hôpital avant que les lits viennent à manquer pour les malades atteints de la Covid-19. Il ne nous reste plus qu’à souhaiter un prompt rétablissement à cet animateur culte. Michel Drucker manquerait beaucoup trop à la télévision française s’il décidait de ne pas revenir. Malgré ses 78 ans, il reviendra donc en février prochain. Ses fans l’attendent alors de pieds fermes.