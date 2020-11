Michel Fugain au plus mal, malade? Un problème médical en cause? Il reporte son dernier show

Michel Fugain reporte son ultime show au printemps de l’année prochaine. La crise sanitaire aurait pu le contraindre à prendre cette décision étant donné que les concerts ne se tiennent plus depuis le début de la pandémie. Mais d’après le magazine Closer, la décision du chanteur tiendrait à des problèmes de santé. Le concert du 16 octobre se voit alors reporté au 27 mai 2021. Les fans de Michel Fugain sont donc inquiets pour la santé du chanteur. Heureusement, sa fille, Marie Fugain, met un terme aux rumeurs et indique que son père se porte bien. Nous faisons le point dans cet article.

Michel Fugain est-il réellement malade ?

Michel Fugain c’est une carrière grandiose qui démarre en 1965. Ses chansons ont alors accompagné plusieurs générations de fans. À 78 ans, Michel Fugain continue de faire rêver car il incarne le chanteur populaire par excellence, dans le bon sens du terme. Mais son âge avançant, il convient qu’il organise un concert d’adieu à ses fans. Ce fameux concert devait donc se tenir à Soissons, le 16 octobre dernier. Son dernier spectacle, La causerie musicale, ne sera finalement proposé au public qu’en 2021, le 27 mai. Malgré l’impatience de ses fans de le retrouver sur scène, les contraintes liées au contexte pandémique sont réelles et insurmontables pour ce genre d’événement.

Mais ce ne serait pas la crise sanitaire qui aurai poussé le chanteur à décoller son show. En effet, dans les colonnes de Closer, c’est un soucis d’ordre médical qui est évoqué. Des informations qui ont été d’abord révélée dans le journal L’Union. Quel problème de santé s’abat alors sur Michel Fugain ? Les fans doivent-ils s’inquiéter ? D’après sa fille, Marie Fugain, il ne sert à rien de se faire du mouron. Son père se porterait comme un charme et il ne faudra pas céder à colporter les rumeurs de crises cardiaques ou autre. Et toujours d’après ce que nous apprenons dans Closer, il s’agirait en réalité d’un problème de santé de l’un des collaborateurs de Michel Fugain. Sans cet homme, c’est toute la logistique du spectacle qui était à revoir. Alors, le chanteur décide de décaler la date de son ultime show.

Le report forcé de son dernier concert alimente les rumeurs les plus folles

Michel Fugain n’est plus suffisamment présent sur les réseaux sociaux pour nous informer de la suite des événements. Mais ce qui est certain c’est que son concert n’aurait de toute façon pas pu se tenir dans le contexte actuel. En effet, la France entame son deuxième confinement. Il devrait durer jusqu’au 1er décembre. Et depuis l’annonce du repaire confinement, les concerts étaient déjà suspendus et reportés à la chaîne. Les fans de Michel Fugain n’ont plus qu’à espérer que 2021 soit plus clémente pour la culture. Mais aussi que le chanteur reste en pleine forme pour le printemps prochain, pour qu’il puisse assurer son dernier show le 27 mai 2021.