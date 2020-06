Michel Sardou au désespoir, il traverse une période extrêmement sombre, il dévoile tout

Michel Sardou inquiète de plus en plus ses fans. Et la récente publication d’un article dans France Dimanche fait le point sur les malheurs du chanteur. Des révélations inquiétantes mettent à jour un état de santé fragile de Michel Sardou. D’après France Dimanche, il serait totalement épuisé par une suite d’événements récents. Nous vous avons résumé ces informations dans cet article.

Michel Sardou serait au plus mal, une succession d’événements tragiques attaquent son moral et sa santé

Michel Sardou a eu 73 ans au début de cette année. Il reste une des plus grandes stars de la chanson française avec plus de 50 ans de carrière. Et la récente pandémie et crise sanitaire aurait eu des effets néfastes sur sa santé. D’après les médias, le chanteur n’aurait pas été atteint par le COVID-19 comme les rumeurs le disaient. Son fils Davy avait d’ailleurs rassuré les fans de son père sur Instagram durant un échange avec ses abonnés. Mais cela ne suffit pas à apaiser les craintes des fans.

En effet, Michel Sardou préparait sa tournée d’adieu à son public avant que la pandémie vienne contrarier ses plans. Pour les fans du chanteur, sa tournée d’adieu ne présageait rien de bon. Certains ne voulaient pas entendre que Michel Sardou pouvait simplement décider de prendre sa retraite. En effet, pour beaucoup de ses fans, cette tournée voulait dire que Michel Sardou n’était plus très en forme.

France Dimanche fait le point sur la santé du chanteur

Et malheureusement, un des récents articles de France Dimanche vient confirmer ces inquiétudes. D’après le magazine, le chanteur serait au désespoir. Non seulement il doit regretter de voir contrarier les plans de sa tournée, mais il doit faire face à des événements tragiques qui ajoutent à sa peine. En effet, selon les journalistes de France Dimanche, le chanteur a beaucoup de mal à se remettre des décès de deux de ses proches. Ceux de ses amis Jean-Loup Dabadie et Guy Bedos surtout. Ce sont apparement deux « chocs successifs » pour Michel Sardou. Et il serait très compliqué pour lui de s’en remettre. Perdre des proches est toujours un événement tragique.

Des chagrins trop durs à porter pour Michel Sardou ?

Malgré toute la bonne volonté du monde, le chagrin peut prendre le pas sur toutes nos émotions. Chaque personne traverse les deuils à sa façon et seul le temps est le remède. D’après France Dimanche, ces décès sont des épreuves insurmontables pour le chanteur. Et il aurait même été contraint de se faire hospitaliser quelques jours pour remonter la pente. Des propos à mettre au conditionnel car jusque là, la famille de Michel Sardou niait qu’il soit passé par l’hôpital plus d’une journée pour une simple consultation.

Voir cette publication sur Instagram #michelsardou #sardou Une publication partagée par Lolo (@8413lolo) le 10 Juin 2020 à 12 :02 PDT

Rien n’épargne Michel Sardou durant le pic de la crise sanitaire en France

L’article de France Dimanche souligne également que Michel Sardou puisse avoir du mal à vivre cette période pour d’autres raisons. En effet, la pandémie mettrait aussi les fils du chanteur dans des situations délicates. Car Davy Sardou est un acteur au chômage technique depuis que la crise sanitaire interdit l’ouverture des théâtres. Une situation qui causerait du soucis à son père. Michel Sardou pourrait broyer du noir car la pandémie emporte ses proches, les empêche de travailler lui avec. Pourtant, Michel Sardou n’est pas une petite nature. Mais son âge avance et ses fans se demandent comment il pourrait bien tenir le choc de toutes ces mauvaises nouvelles.

Un questionnement légitime pour les fans de Michel Sardou en somme. De plus, n’importe qui dans cette situation pourrait être tenté de se laisser aller à la déprime. Cependant, n’oublions pas que c’est un homme d’une grande force de caractère. Ses nombreuses années d’expériences lui auront appris que rien n’est acquis dans le milieu du show-business. Et que ce n’est pas par les lamentations que les choses s’arrangent. Au contraire, il faut saisir les opportunités et savoir faire preuve de patience. La crise sanitaire actuelle nous aura appris cela à tous. La patience et l’humilité sont aujourd’hui des alliées fidèles. Mais elles ne doivent pas nous faire perdre de vue que des jours meilleurs sont possibles.

Voir cette publication sur Instagram #michelsardou #sardou Une publication partagée par Lolo (@8413lolo) le 6 Juin 2020 à 9 :50 PDT

Les fans de Michel Sardou s’inquiètent et restent mobilisés

Si Michel Sardou se retrouve tant affecté que cela, il ne faut pas qu’il oublie que ses fans le soutiennent. Depuis des années et pour encore très longtemps, son nom reste celui d’un des plus grands artistes de la chanson française. De quoi donner du courage et de l’espoir au chanteur. Michel Sardou ne doit pas perdre foi en l’avenir. Malgré la violence l’ampleur de la pandémie, la France et l’Europe sont des exemples de bonne gestion de la crise. En effet, dans le monde entier la pandémie fait rage. D’après l’OMS (organisation mondiale de la santé), elle n’aura jamais été aussi forte que ces derniers temps. Mais nous avons la chance d’avoir un bilan plutôt positif malgré les drames traversés.

Voir cette publication sur Instagram #michelsardou #sardou Une publication partagée par Lolo (@8413lolo) le 29 Mai 2020 à 2 :40 PDT

Les artistes attendent avec impatience de pouvoir reprendre le travail. Ce sont des métiers de passionnés et il est forcément plus difficile pour eux que pour d’autres de ne pas pouvoir travailler. Les fans espèrent aussi que Michel Sardou pourra reporter sa tournée et ne pas l’annuler. Sa tournée d’adieu à son public sera un événement très attendu. Pourvu que la santé du chanteur lui permette d’assurer ses derniers shows malgré le report forcé par la crise sanitaire.