Michel Sardou: ce canon en « culotte » qui fait baver et rêver son fils, est magnifique

Michel Sardou: Davy Sardou avait mis son compte Instagram en privé il y a quelques semaines, mais il fini par permettre au public d’accéder à ses publications et son compte est très intéressant !

Le jeune homme, comédien s’est séparé de Noémie Elbaz, il y a peu et a posté sur son compte Instagram une photo du mannequin Emily Ratajkowski en culotte et commentant que son chien a du être, en confinement, « l’être vivant le plus heureux sur Terre »… c’est à dire qu’il aurait aimé être à la place du chien d’Emily Ratajkowski, Davy Sardou étant visiblement très touché par la beauté de la jeune femme …

Le 14 avril dernier, Davy, le fils cadet du chanteur star Michel Sardou, avait poussé un coup de gueule sur Instagram contre le gouvernement. En effet, comme de nombreuses personnes en difficultés, il était privé de revenus pendant le confinement, et a alors interpellé.

Emmanuel Macron suite à son allocution en expliquant avoir de gros problèmes financiers.

« Et sinon les artistes qui ne sont pas intermittents (comme moi) on fait comment ? Sans tournages, sans théâtres, sans aides, mais avec toujours les mêmes charges à payer ? Des idées Emmanuel Macron? », avait-il lancé, énervé et désemparé, dans une de ses stories Instagram.

Et de poursuivre : « Le premier qui me répond ‘demande de l’argent à ton père’ se prend un grosse claque virtuelle ! »

C’est après cette intervention que Davy avait fait le choix de rendre son compte Instagram privé et de le dissimuler aux non abonnés.

Finalement il est revenu sur son choix, et a remis son compte en public afin de partager ses impressions en post et en stories avec beaucoup d’humour.

Mais quand il ne fais pas d’humour, Davy partage de très beaux moments en photos et vidéos de sa fille dont il est vraiment fan !

Récemment, il s’est aussi livré dans un jeu de questions réponses sur Instagram à propos de l’état de santé de son père : Le fils de Michel et de sa deuxième épouse Elizabeth « Babette » Haas, a répondu aux nombreuses questions de ses abonnés avec sans. Manquer d’humour et de sarcasme : « Il va bien »,dit-il à plusieurs reprises. Il évoque également la difficulté d’être « le fils de » : « Je n’ai pas trop de problème avec ça. C’est un peu normal finalement, et puis je suis plutôt bien dans mes baskets alors…« , explique le papa de Lucie. Il aimerait beaucoup accompagner son père sur scène un jour : « Oui, si la pièce le justifie, avec joie« , répond Davy Sardou à la question d’un abonné.