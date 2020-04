Michel Sardou en mauvaise santé: Son fils dévoile tout sur l’état de santé de son père

Annonces

Michel Sardou: Davy Sardou est un comédien réputé. Plus connu au théâtre qu’ailleurs, il apparaît pourtant également dans des films et à la télévision. Mais comme tous les fils de star, il est évidemment aussi connu pour être le fils de Michel Sardou. Michel Sardou dont l’état de santé ne cesse d’inquiéter. Son âge avant et la crise sanitaire fait rage, alors comment ne pas se poser des questions ? D’autant que des rumeurs sur son hospitalisation circulaient.

Davy Sardou parle de l’état de santé de son père, Michel Sardou

Pendant le confinement, il n’est pas rare pour les fans d’aller se perdre plus que de coutume sur les profils de leurs stars favorites. Ainsi, en recherchant des nouvelles Michel Sardou, tomber sur le compte Instagram de son fils ne fut pas bien compliqué. Davy Sardou a en effet un compte Instagram mais il l’a rendu privé depuis peu. Nous le savons car au début du confinement nous pouvions accéder à ces photos alors que cela est maintenant impossible. Nous étions justement en train de chercher des nouvelles de son père par ce biais. Et nous avions eu le plaisir d’en trouver des bonnes.

Il y a quelques semaines déjà, Davy Sardou avait proposé un live à ses abonnés Instagram. Pour tromper l’ennui pendant le confinement, le comédien avait pris le temps de participer à un jeu avec ses fans. Un jeu anodin de questions-réponses auquel il s’est prêté avec une grande sincérité.

Voir cette publication sur Instagram Le comédien Davy Sardou Une publication partagée par Olivier DENIS (@olivier_denis_photographe) le 12 Févr. 2017 à 2 :39 PST

Les fans du fils sont souvent aussi des fans du père

Ainsi, les questions sur son père n’ont pas tardé. « Comment va-t-il ? », « Pourquoi était-il en froid avec Johnny Hallyday ? », ou encore des questions sur la nature de sa relation avec David Hallyday, le fils de Johnny. Autant de petites curiosités que Davy Sardou a satisfaites sans trop se prendre au sérieux. En toute simplicité, il a pris le temps de répondre à chacune des questions qui lui étaient posées. De quoi faire la joie des fans de Michel Sardou qui étaient très inquiets.

Le contexte actuel fait de nos anciens des cibles privilégiées pour ce virus. Et l’état de santé de Michel Sardou n’allait pas bien avant les mesures de confinement. Alors, en tout logique, les rumeurs battaient leur plein. Davy Sardou a donc coupé court au rumeurs visant son père. Assurant que le chanteur se porte au mieux.

Des rumeurs arrêtées dans leur élan par les déclarations du fils de Michel Sardou

De plus, même les rumeurs sur l’hospitalisation de Michel Sardou était infondées. En effet, Davy Sardou explique que son père ne s’est rendu dans un hôpital que pour une simple consultation. Aucune hospitalisation donc pour le chanteur. Les fans de l’artiste ne peuvent que se réjouir d’une telle nouvelle. Non seulement Michel Sardou va bien mais en plus il n’a jamais été aussi malade que nous pouvions le penser. Un réel soulagement donc que Davy Sardou apportait à propos de l’état de santé de son père auprès des fans.

Quelle relation entretiennent David Hallyday et Davy Sardou ?

Et une fois cette question écartée, les questions les plus récurrentes lors de cet rechange particulier avec ses abonnés qui ont été posées à Davy Sardou concernait ses rapports avec David Hallyday. En effet, Michel Sardou et Johnny Hallyday ont été très amis puis brouillés pendant quelques temps. Ainsi, les fans de la première heure de ces deux géants de la musique savent pertinemment que David Hallyday et Davy Sardou se sont forcément côtoyés. Encore une fois, Davy Sardou n’a pas pris de détours ni fait preuve de langue de bois. Il a très honnêtement répondu qu’il ne connaissait pas bien David Hallyday mais que c’était une personne qu’il respectait et qui possédait de nombreuses qualités. Ce à quoi David Hallyday s’est empressé de répondre que cela est réciproque.

Le confinement et les concerts ne font pas bon ménage

David Hallyday qui est d’ailleurs en train de reporter les dates de sa tournée. En effet, le confinement implique l’interdiction des réunions de personnes en groupe. Les concerts sont alors suspendus jusqu’à nouvel ordre. Attentif à l’évolution de la situation, il n’a proposé que des nouvelles dates pour remplacer celles du mois de mars pour le moment. De nouvelles informations devraient donc continuer d’arriver dans ce sens. Puisque le confinement prendra fin progressivement à partir du 11 mai si tout va bien. Mais même avec cette date du 11 mai, aucune information officielle n’a encore été communiquée concernant la reprise de tels événements.

En attendant d’avoir plus de nouvelles, nous devons donc nous contenter de fouiner sur les comptes Instagram de nos artistes favoris. Plus actifs que de coutume sur les réseaux sociaux, ils partagent d’avantage pendant le confinement. De quoi distraire les fans et satisfaire les curiosités les plus aiguisées. Empêchant ainsi de suivre les moindres rumeurs qui peuvent appraître sur la toile.

Le confinement pour Davy Sardou et David Hallyday, c’est la même galère. Ils ne pourront reprendre le travail que lorsque les consignes du gouvernement seront claires. De même que pour les bars, les restaurants, les cinémas, les théâtres et les concerts n’ont pas de dates précises pour la reprise. Mais ils prennent, comme tout le monde, leur mal en patience. Aussi, il n’y a donc pas de disputes à l’horizon pour continuer après leurs pères respectifs. Les deux fils de star ne sont pas de grands amis mais s’estiment mutuellement. Dans ces questions-réponses, les questions posées auraient pu enflammer la toile mais les réponses de Davy Sardou ont calmé les esprits prêts à s’échauffer. Honnête, sincère et très respectueux, ses réponses sans détours ont été appréciées par ses fans.