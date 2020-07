Michel Sardou terrible père: Romain son fils s’exprime et dévoile des choses choquantes !

Michel Sardou: Romain Sardou était invité sur le plateau d’On n’est pas couché ce lundi 27 juin.

L’écrivain a souhaité revenir sur l’éducation que son père Michel Sardou lui a donné. Il s’était d’ailleurs souvent reproché de ne pas être à la hauteur. Michel Sardou aurait-il été un mauvais père pour ses enfants ? À 73 ans, le chanteur s’est souvent rapproché de ne pas être à la hauteur.

Le chanteur en plutôt pour une éducation traditionnelle et est plutôt pudique sur les démonstration d’affection. Ils ne partagent pas de nombreux moments de complicité. Cet d’ailleurs ce que Romain son fils ainé avait mis en avant lors d’une entrevue interview avec les journalistes de Paris Match.

Il a en effet une manière différente de voir les choses quand à l’éducation.

Il vient aussi de coscénariser une BD avec son fils Gabriel dont il est très proche.

De quoi faire en sorte qu’ils se rapprochent, et ce pour le plus grand bonheur de ce papa poule.

« Gabriel avait été le seul à s’intéresser à toutes les étapes de création des trois BD que j’ai déjà publiées. Et puis, un jour, il m’a montré un début d’histoire, quelques cases… Une vocation est née« , était fier d’annoncer ce dernier à nos confrères de Paris Match.

Malgré la vision très biaisée que certains peuvent avoir de l’éducation que Romain Sardou semble donner à l’éducation de son fils, en réalité, elle est proche de celle que Miche Sardou a donné à ses enfants.

Le frère de Davy a cependant pu se montrer quelque peu critique envers l’interprète de Le France, mais il est aussi très admiratif de son père.

Romain Sardou affirme que les mentalités ont évolué et que leurs différences viennent de là.

A l'époque du mari d'Anne-Marie Perrier, l'éducation était très différente : « C'est une question de génération, les parents babyboomer ne ressemblent pas du tout aux parents d'aujourd'hui ! » Mais si Davy Sardou est certain que l'éducation inculquée par Michel Sardou reste une des meilleures.

L’‘écrivain de 46 ans n’a pas le courage d’inculquer cette éducation à ses enfants : »Je trouve que c’est une bonne façon d’éduquer, en tout cas les garçons. Mais moi je ne suis pas du tout comme ça, je veux m’occuper de tout ! » Explique-t-il.

Romain Sardou est d’ailleurs l’heureux papa de trois enfants, Aliénor qui a 16 ans, Gabriel, 14 ans, et Victor, 10 ans, nés de son ancienne union avec Francesca Gobbi, a décidé de leur offrir une toute nouvelle éducation.

Il était l’invité de ONPC, il y a quelques jours « Mon père n’a jamais fait avec moi, ni avec mon frère, ces grands moments de père-fils, où tout d’un coup je te raconte la vie, faut faire ceci, faut pas faire cela, attention mon fils… ça il ne l’a jamais fait », a-t-il d’abord raconté. Et de poursuivre : « Moi je me suis juste contenté de grandir à ses côtés, de la voir travailler, de le voir vivre, de le voir être, et je me suis construit par rapport à ça. Et je trouve que c’est une bonne façon d’éduquer, en tout cas les garçons. Et moi je ne suis pas du tout comme ça, je veux m’occuper de tout ! » A-t-il lancé.