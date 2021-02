Michèle Bernier: le suicide de sa maman, le drame de sa vie qu’elle n’oubliera jamais!

Michèle Bernier a perdu ses parents alors qu’elle était encore relativement jeune. Sa mère, Odile Vaudelle, s’est notamment donnée la mort alors qu’elle n’avait encore que 28 ans. Un traumatisme que l’actrice a du mal à oublier. La rédaction de LD People va vous dire ce qu’elle ressent exactement.

Michèle Bernier regrette le geste de sa maman

Si elle est donne aujourd’hui l’image d’une mère et une grand-mère comblée, derrière cette façade, il y a la douleur. Une douleur d’une vie, celle de la perte de sa maman, Odile Vaudelle, qui s’est suicidée à 51 ans : « C’était peut-être un appel au secours qu’elle n’a pas mesuré… C’était une femme qui souffrait dans la dernière année de sa vie. Ils n’avaient plus de fric, plus rien. Tout était dur » expliquait Michèle Bernier il y a quelques années dans une interview pour l’émission « Une ambition intime ».

#News : Michèle Bernier : Marquée à jamais par le suicide de sa mère quand elle avait 28 ans https://t.co/hQ307nbXJT — Eloise ♡ (@Eloise92i) February 4, 2021

Si le suicide de sa maman l’a impacté dans son rôle de femme, elle l’a également impacté dans son rôle de mère. En effet, lorsqu’elle a accueilli ses enfants Charlotte, Enzo, Zoé ainsi que Roméo, elle n’avait de cesse de penser à sa maman : »Quand je suis devenue maman je me suis dit : ‘Merde, je n’ai pas ma mère avec moi et j’aurais tellement aimé que mes enfants la connaissent. C’est pour ça qu’aujourd’hui je suis une grand-mère archiprésente« .

Michèle pense toujours à ses parents

C’est une phrase récurrente dans la bouche de Michèle Bernier, mais elle continue de le penser : sa maman aurait été une géniale grand-mère : « Elle aurait été une grand-mère géniale (…) Je pense qu’elle ne voulait plus se battre. Je ne lui en veux pas, je respecte sa décision même si j’ai l’impression, depuis que je n’ai plus mes parents, de vivre avec des trucs en moins. Je pense à eux tout le temps, ils me manqueront toute ma vie », avait déclaré il y a quelques temps l’actrice.

Grâce à l’humour, cette politesse du désespoir, Michèle Bernier a su transcender les drames de son existence pour en rire et faire rire le public conquis. D’ailleurs, dans son dernier spectacle, Et pas une ride ! Michèle s’adresse à elle dans un sketch particulièrement émouvant : « Maman, me laisser toute seule à 30 ans, c’est tôt, non ? ». En tout cas nous à la rédaction de LD People on est émus par les déclaration de l’actrice. Et vous ?