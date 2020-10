Michèle Laroque: François Baroin très amoureux d’elle, prêt à tout sacrifier pour son couple !

Cela fait bientôt 12 ans. La célèbre actrice Michèle Laroque partage sa vie avec l’homme politique François Baroin. L’artiste et le maire de Troyes semblent s’être parfaitement trouvé. Et malgré la médiatisation de leurs carrières respectives, l’ancien complice de Pierre Palmade et l’homme politique de 55 ans continuent de filer le parfait amour en toute discrétion.

Il est vrai que les deux tourtereaux ne se confient que très rarement dans la presse. Mais le magazine Gala, avait décidé de consacrer un portrait du compagnon de Michèle Laroque. C’était donc l’occasion de revenir sur ce couple qui malgré la notoriété vit loin des projecteurs.

Très amoureux de sa compagne, il y a néanmoins des questions que François Baroin doit se poser. Car dans l’échiquier politique, François Baroin serait l’un des rares membres de son parti, à avoir une carrure présidentielle. Si dans sa formation, Rachida Dati et Xavier Bertrand pourraient également prétendre à être candidats, le nom de François Baroin revient régulièrement en tête de la liste. Mais avant de se lancer dans cette éventuelle campagne, il faudra qu’il devienne le candidat officiel de son parti Les Républicains.

Il y a d’ailleurs beaucoup de questions qui se posent dans cette décision qu’il a à prendre. L’homme d’État devra d’abord évaluer s’il a de réelles chances de réussir. Mais si c’était le cas, et que les électeurs le placent au palais de l’Élysée, qu’en serait-il de sa compagne ? Michèle Laroque deviendrait par la force des choses la première dame de France. Et même si officiellement, l’épouse du président de la République n’a pas de fonction légale, elle remplit un rôle très important dans la représentation des institutions. Selon les journalistes de gala, François Baroin s’est donc renseigné récemment pour savoir si Michèle Laroque pourrait continuer à mener sa carrière librement en cas d’élection réussie. Mais selon des spécialistes de la question, il semblerait bien que la réponse soit non. Pour différentes raisons, il serait donc difficile d’imaginer de pouvoir combiner une vie de comédienne avec celle de première dame de France. Notamment pour des questions de sécurité, toujours selon les personnes que François Baroin a consultées.

François Baroin

Cette discussion doit donc alimenter les soirées que passent Michèle Laroque et François Baroin. Et le membre du parti Les Républicains va donc devoir prendre des décisions lourdes de conséquences. C’est en tout cas la question que se posait également le magazine Gala dans son édition parue ce 1er octobre. Pourtant il existe un président de la République qui a vécu avec une célèbre actrice. Puisque lorsque François Hollande était en fonction, Julie Gayet n’avait, elle, pas mis sa carrière entre parenthèses. Mais à la grande différence de François Baroin et de Michèle Laroque, la relation entre François Hollande et l’actrice n’était pas du tout officielle. Cette idylle avait même été cachée durant de longs mois avant d’être découverte par les médias.

Le compagnon de Michèle Laroque, semble donc prêt à remettre en question sa candidature afin de protéger la passion de l’élue de son cœur. À moins que l’actrice ne décide elle-même de faire un pas de côté pour soutenir les ambitions présidentielles de son partenaire. Comme très souvent dans ce cas, c’est un choix qui sera celui du couple. Tous deux devront étudier toutes les possibilités et les conséquences que leur décision commune pourraient avoir sur eux, mais aussi sur leur entourage.

Désormais âgée de 60 ans, Michèle Laroque aura donc peut-être une influence sur le prochain candidat des Républicains qui se présentera aux élections présidentielles. Il faut juste espérer pour ce couple que la politique ne viendra pas s’immiscer dans leur quotidien. Car il s’agit d’un monde cruel qui parfois peut laisser des traces.

Mais Michèle Laroque et François Baroin semblent avoir un amour basé sur des fondations solides. Après près de 12 ans de vie commune, plusieurs témoins se souviennent de ce jour où ils se sont rencontrés. C’était le 3 juillet 2018. La grande Line Renaud fêtait alors ses 80 ans. Elle avait invité plus de 300 personnes dans un établissement renommé de Paris. Michèle Laroque était venue rejoindre une vieille amie à cette fête grandiose. L’actrice avait rendez-vous avec Claude Chirac pour passer le reste de la soirée. Et c’est ce jour précis, que François Baroin lui avait été présenté. Line Renaud se souvient qu’à la fin de la soirée, tous ses invités étaient très détendus. ” C’était la fin de la soirée, la musique continuait et d’un seul coup, je vois joue contre joue Michèle qui danse avec François “ s’est rappelé la Demoiselle d’Armentières. Selon plusieurs personnes présentes sur les lieux, c’était véritablement un coup de foudre qui venait d’avoir lieu entre la comédienne de 48 ans et l’homme politique de 5 ans son cadet. Depuis ce jour, Michèle Laroque et son compagnon ne se sont plus jamais quittés.

Concernant ses ambitions présidentielles, François Baroin devrait donner sa réponse dans quelques jours. Car même si Emmanuel Macron est toujours en place, l’échéance se rapproche à grands pas. Le maire de Troyes devrait attendre après les élections sénatoriales pour annoncer la nouvelle. Mais même s’il prenait la décision de ne pas se lancer dans cette campagne actuellement, il est possible qu’il change d’avis dans les prochains mois. Notamment en mars 2021, après les élections régionales. C’est en tout cas ce que pensent de nombreux observateurs, spécialistes de la politique française. Et c’est aussi la théorie, que les lecteurs pouvaient retrouver dans les colonnes du Figaro au début du mois de septembre dernier.

Mais il semblerait bien, qu’en-dehors de toute considération politique, Michèle Laroque puisse jouer un point important dans cette décision. Car se lancer dans la course présidentielle, n’est évidemment pas un choix anodin. Une campagne est un chemin long est difficile, durant lequel il faut être soutenu à 100 % par son entourage. Le choix de carrière ne doit pas avoir de conséquences négatives sur celle ou celui qui partage votre vie. Et dans le cas où Michel Baroin serait élu, la situation serait alors encore bien différente. Michèle Laroque, pourrait-elle continuer sa carrière de réalisatrice et de comédienne sans gêner son époux dans sa gestion quotidienne du pays ? Si a priori, il est difficile d’imaginer en quoi cela pourrait être un problème, visiblement François Baroin se pose néanmoins la question.