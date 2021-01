Michèle Mercier “Angélique Marquise des Anges”: Que que devient-elle nous l’avons retrouvé!

Michèle Mercier a marqué l’histoire du cinéma français. Son rôle dans la saga des Angélique a fait d’elle une véritable icône glamour des année 1960. Le 31 décembre 2020, son partenaire dans cette saga s’est éteint. Robert Hossein était l’interprète de Joffrey de Peyrac. Mort à l’âge de 93 ans, c’est l’occasion funeste de se demander ce que devient l’interprète de l’indomptable Angélique. LDPeople vous propose de prendre des nouvelles de Michèle Mercier dans cet article. Car nombreux de ses fans se demandent ce que devient l’actrice.

Michèle Mercier, tout aussi indomptable qu’Angélique ?

Michèle Mercier est aujourd’hui âgée de 82 ans. Elle fêtait son anniversaire le premier janvier. Sa carrière reste pour toujours associée à son rôle dans la saga des Angélique. Et son nom résonne aussi aux côtés de celui de son partenaire à l’écran, Robert Hossein qui interprétait Joffrey de Peyrac. Mais il y a de fortes chances de croire que le décès de ce denier ne l’ait pas attristé outre mesure. En effet, l’actrice s’était fâchée avec beaucoup de ses collègues de travail. Et il convient de noter également, que si pour le public elle est la sublime Angélique, ce rôle ne créait pas le même enthousiasme chez elle.

Pendant des années, elle a tenté de se défaire de cette image que ce rôle avait collé à sa peau. Sans succès donc puisqu’aujourd’hui encore, c’est ce rôle qui nous revient en tête. Aussi, elle dira même que de jouer dans cette saga pourtant culte a brisé ses ailes. Des mots durs et pourtant sincères. Car à la suite du dernier épisode de la saga, Michèle Mercier ne fera plus grand chose au cinéma. LDPeople vous dit tout à ce sujet. Car est-ce bien à cause de l’attachement de sa personne à son personnage si apprécié du public ? En effet, il n’est pas un secret que Michèle Mercier ne s’entendait guère avec les personnes avec qui elle travaillait. Elle aurait même déclarer vouloir mettre “des gifles” à Jean Rochefort. Et pour ce qui est de feu Robert Hossein, elle l’accusait de lui voler la vedette.

Des passages à vide pour l’actrice

Michèle Mercier n’a donc pas fait carrière longtemps après la gloire que lui a apporté la saga des Angélique. Et aujourd’hui, elle est installée à Cannes et se plaint de ne pas avoir suffisamment de revenus. Interviewée par France Dimanche récemment, elle confiait avoir rencontré de terribles obstacles au bonheur. D’abord, elle a combattu un cancer de la peau puis deux douloureuses fractures, l’une sur chaque pied. Enfin, elle déplore le décès de sa sœur dont elle ne se remet pas. Le seul point positif qu’elle évoque auprès du journal, ce sont les visites de Jean-Paul Belmondo qui vient déjeuner chez elle de temps à autre. En 2012 déjà, Michèle Mercier répondait aux questions des journalistes du Parisien. Elle évoquait ses problèmes financiers et la difficulté que représente le fait de vieillir, surtout pour les actrices.

Décidément, Michèle Mercier ne semble pas capable de se réjouir de beaucoup de choses. Ses fans, qui la voient toujours comme la sublime Angélique, espèrent que la nouvelle année lui apportera santé et réussite.