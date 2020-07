Michèle Torr dévoile tout sur son enfant handicapé, jamais reconnu par Christophe

Michèle Torr: Alors que le décès de Christophe est encore très frais dans les mémoires, des histoires sur sa vie refont surface. C’est le cas de celle de son histoire avec Michèle Torr. En effet, ensemble ils ont eu un fils, Romain, mais Christophe n’a jamais reconnu sa paternité. Et cela, malgré la maladie de ce dernier. Car Romain se bat contre une sclérose en plaques. Parti rejoindre les étoiles à la suite des complications liées à son emphysème, Christophe nous a quitté le 16 avril dernier, en pleine crise sanitaire mondiale. Revenons dans cet article sur le fond de cette histoire de paternité.

Un enfant atteint d’une grave maladie, pour Michèle Torr et Christophe

Christophe et Michèle Torr ont vécut des moments passionnels. C’est donc une histoire rapide qui lie les deux artistes mais assez intense pour voir naître un enfant de leur relation. Romain né le 17 juin 1967, et n’aura jamais connu ses parents ensemble. La majeure partie de la grossesse de sa mère s’étant faite déjà loin de Christophe.

Michèle Torr se confiait lors d’un interview qu’elle était très heureuse de se savoir enceinte, malgré la fin de sa relation avec le père. Pure People a reçu les propos de Michèle Torr en 2016 sur ce sujet. Elle a donc mené à terme sa grossesse pour accueillir Romain dans sa vie. Par la suite, elle épousera Jean Vidal en 1969. Ce dernier reconnaitra la paternité de Romain, et ensemble ils auront une petite fille. Emilie née donc en 1973, de l’amour de Michèle Torr avec son mari, Jean Vidal. Ce sont vingts ans de mariage heureux qu’ils ont vécut avant de divorcer.

Michèle Torr a fait couler de l’encre dans les journaux people

Leur divorce avait lui aussi fait parler de lui. En effet, Michèle Torr découvrait alors près de 5 millions d’euros de dettes que son mari lui avait caché. Une histoire retentissante pour l’artiste. Pour Michèle Torr, ses enfants et ses petits-enfants sont ce qu’il y a de plus précieux dans sa vie. Et pour cause, elle a eu besoin de son entourage pour traverser une épreuve difficile. En effet, en 2016, la chanteuse a été opérée du cœur. Sans le soutien sans faille de sa famille, elle ne se serait pas aussi bien remise. Les problèmes cardiaques sont des choses sérieuses. Comme pour toute maladie, le soutien de l’entourage joue un grand rôle.

Christophe ne cachait pas cette affaire à la presse

C’est lors d’un interview que Christophe accordait à Brain Magazine que le chanteur parlait de cette paternité non reconnue. Nous sommes alors en 2012 et Christophe explique que lui et Michèle Torr étaient en froid. Sans vouloir s’étendre sur les raisons de leurs disputes, Christophe reconnait qu’ils se détestaient. Malgré leur mésentente, Christophe s’est tout de même rendue à l’hôpital pour voir Michèle Torr lors de son accouchement. Mais cela n’est pas allé plus loin.

Christophe explique aussi que Romain est venu le voir en personne. Pour pouvoir parler à son père biologique, Romain s’est rendu à des concerts du chanteur. Et Christophe raconte au magazine que leur entrevue a été très claire. Il est impossible d’envisager une quelconque connexion. Michèle Torr et lui sont bien trop fâchés pour que Romain puisse espérer tisser des liens avec son père biologique.

La sclérose en plaques est imprévisible

Le jeune homme a une famille et d’autres problèmes de toute façon. Sa sclérose en plaque est une bataille quotidienne. Cette maladie atteint les nerfs et elle est dégénérative. C’es-à-dire que toutes les fonctions liées au cerveau peuvent être atteintes. Cela dépend des personnes. La marche, la vue, les sensations, la mémoire, l’équilibre… Le cerveau gère tout le corps de l’être humain. Une atteinte aux nerfs c’est donc une atteinte aux canaux de communication du cerveau dans le corps. Messages biaisés ou supprimés, la maladie entraine des complications qui conduisent au handicap.

La chanteuse s’engage contre la maladie au profit de la recherche. Une façon de faire connaître ace combat que rencontre son fils comme beaucoup de personnes en France et dans le monde.

Un hommage à Christophe, au delà des différents

Michèle Torr a voulu rendre hommage à Christophe à s façon aussi lorsqu’elle a appris son décès. Parti trop tôt, en pleine période de pandémie, impossible de lui faire dignement ces adieux. La mort de Christophe aurait, en temps normal, rassemblée des personnalités de tous bords et des milliers de fans. Une cérémonie à la hauteur de la trace qu’il laisse sur la chanson française qui n’aura malheureusement pas lieu.

Le décès de Christophe est encore une nouvelle très troublante pour beaucoup. Son deuil ne se fera pas du jour au lendemain et il ne sera jamais oublié. C’est un chanteur qui a marqué la chanson française et tous les artistes qui ont pu le côtoyer. Les hommages ne cessent d’apparaître sur les réseaux sociaux et dans les médias, saluant ce grand homme qu’il était. Absolument personne ne peut ignorer qu’il était le chanteur Des mots bleus et ne pas penser à lui avec un pincement au cœur. Que certains reprennent ces chansons cultes ou partagent des souvenirs, Christophe a beaucoup de monde qui pense à lui. Il rejoint donc les étoiles et nous laisse tout de même toutes ses chansons. C’est une partie de lui qui reste et qui restera.