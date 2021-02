Michèle Torr : son fils Romain, jamais reconnu par son père, bouleversé par sa mort

Michèle Torr était l’invitée, ce 15 février, d’Evelyne Thomas sur le plateau de Non Stop People. La chanteuse avait alors évoqué son fils, Romain, dont elle est très fière. Ce dernier a perdu son père biologique et aurait souffert d’avoir été laissé à l’écart. Michèle Torr parle alors de sa peine aux auditeurs, une peine qui est également due à son combat contre la sclérose en plaques. LdPeople vous dit tout sur ce que Michèle Torr a partagé avec les médias sur ces sujets.

Michèle Torr parle de son fils comme d’un héros dès qu’elle en a l’occasion

Michèle Torr est une chanteuse de 73 ans aujourd’hui. Mais sa carrière démarre dans les années 1960. Plusieurs de ses titres sont certifiés disques d’or comme J’aime ou encore Emmène moi danser ce soir. Michèle Torr a été la compagne du chanteur Christophe. Ils ont vécu ensemble et elle accouche de son fils le 17 juin 1967. Mais Christophe ne reconnaît pas l’enfant. Deux ans plus tard, la chanteuse et jeune maman épouse Jean Vidal. Ils auront une fille ensemble, qui se prénomme Emilie. Ce sont 20 ans de mariage qui unirent Michèle Torr à Jean Vidal. Et c’est lui qui reconnaîtra Romain comme son fils.

Christophe parlait pour la première fois de son fils, très tard dans les pages de Brain Magazine. Il déclarait que Romain Vidal avait tenté de le rencontrer à plusieurs reprises. Il se rendait notamment à ses concerts pour tenter de lui parler. Mais Christophe avait encore des rancœurs à propos de Michèle Torr. Une relation délicate et complexe les liait et il n’était pas prêt à la mettre de côté. Aussi, Christophe expliquait avoir dit à Romain qu’il était trop tard pour qu’ils reconnectent tous les deux. Une décision qui a forcément affecté le fils de Michèle Torr.

Romain Vidal et Christophe n’ont jamais pu véritablement faire connaissance

La chanteuse évoque donc la peine de son fils lors de son interview chez Non Stop People. Car elle est très fier de lui et de son combat. Elle détaille à Evelyne Thomas quel homme remarquable il est. Malgré sa maladie, Romain Vidal ne se plaint pas. Il est tourné vers les autres et se contenter à récolter des fonds pour son association. Michèle Torr en est la marraine et s’investit elle aussi dans son combat. Romain Vidal crée L’association SEP Sclérose en plaques en Pays d’Aix pour aider à financer la recherche contre la maladie dont il est atteint. Michèle Torr affirme ensuite que son fils lui donne de la force et de l’optimisme. Pour elle, il est extraordinaire.

En effet, Romain Vidal est une personne simple et foncièrement bienveillante. D’après sa mère, il a été rudement heurté par le fait d’être resté à l’écart lorsque la santé de son père s’est dégradée. Christophe a été emporté par la Covid-19 le 16 avril 2020. Aux côtés de ses milliers de fans en deuil, sa famille peine à se remettre de son départ. De même que son fils, bien qu’il ne l’ait jamais reconnu comme tel. Le fils de Michèle Torr a 53 ans aujourd’hui. Si il réussit encore à tenir le coup malgré les aléas de la maladie, c’est pour les autres et pour son association dit-elle.

Une tristesse profonde qui s’empare du fils de Michèle Torr

Peu de temps avant le décès de son père biologique, Romain Vidal était désespéré d’obtenir des nouvelles de Christophe. Il s’est alors résolu à partager une vidéo sur les réseaux sociaux afin de faire part de sa détresse. Des mots bouleversants à entendre encore aujourd’hui, surtout en sachant que 7 jours plus tard Christophe quittait ce monde. LdPeople a retrouvé son témoignage sur Twitter. Michèle Torr ne s’avance donc pas en partageant la souffrance de son fils lors de sa récente interview.

🇫🇷 #Christophe : Romain Vidal, le fils biologique non reconnu par le chanteur a lancé jeudi un message de détresse sur #Youtube affirmant n’avoir aucune nouvelle de son père (Romain Vidal souffre d’une sclérose en plaques) #Brest #France https://t.co/wrTMK8eNiX pic.twitter.com/HYeGUyxgUa — Alexandre (@alex_le_bars) April 11, 2020

Michèle Torr continue de soutenir son fils dans son combat contre la sclérose en plaques. Bien qu’il soit difficile dans les circonstances actuelles de pouvoir organiser des concerts de soutien pour collecter des dons. Le compte Instagram du SEP reste ouvert pour les collectes éventuelles et toutes les contributions sont évidemment bienvenues. En attendant des jours meilleurs et la reprises des événements culturels et caritatifs de ce genre. Une vidéo de l’un des derniers rassemblements de ce type date de 2017 et est disponible sur Youtube.