Michèle Torr: son fils Romain Vidal a une mauvaise et triste nouvelle !

Michèle Torr est une chanteuse à succès qui commence sa carrière dans les années 1960. Et, fait connu de tous, elle a eu un enfant avec le célèbre chanteur Christophe. Ce fils se prénomme Romain Vidal et a aujourd’hui 53 ans. Du vivant de Christophe, le fils de Michèle Torr ne pourra pas entretenir de relations avec son père. Cet homme a une histoire personnelle bouleversante qui touche à la fois les fans de Michèle Torr et ceux de Christophe.

Atteint de sclérose en plaques, Romain est un combattant. Il ne baisse pas les bras face à l’adversité. Cependant, les mauvaises nouvelles s’enchaînent pour lui ces dernières semaines. En effet, quelques temps après son hospitalisation, voilà que le fils de Michèle Torr doit de nouveau annoncer une mauvaise nouvelle. Il va devoir annuler un événement annuel très cher à son cœur.

Romain Vidal, fils de Michèle Torr et de Christophe, enchaîne les mauvaises nouvelles

Michèle Torr a aujourd’hui 73 ans. Elle est originaire de Pertuis et se fascine pour la chanson. Forcément, elle s’entoure d’autres artistes en débutant sa carrière. Et avec Christophe, ils entretiendront une relation courte mais passionnée. Christophe savait évidemment que Romain est son fils mais il ne le reconnaîtra pas. En se séparant de Christophe, Michèle Torr rencontre un autre homme.

Il s’appelle Jean Vidal et c’est lui qui reconnaîtra Romain comme son fils. La chanteuse continuera sa carrière et son histoire d’amour avec Jean Vidal. En effet, Michèle Torr aura une fille avec lui en 1973 et l’épousait en 1969. Mais ils finiront par divorcer 20 ans plus tard et Michèle Torr découvrira 5 millions de dettes que Jean Vidal avait pris soin de lui cacher.

Très tôt, le fils de Michèle Torr et de Christophe est diagnostiqué comme ayant une sclérose en plaques. Il s’agit d’une maladie grave et dégénérative. Plus les années passent et plus la forme de la maladie peut devenir sévère. Les crises vont et viennent et finissent pas laisser des séquelles invalidantes. Pour le fils de Michèle Torr, c’est un véritable combat au quotidien. Sa mère reste un de ses meilleurs alliés et tous les deux participent activement dans des associations pour que la maladie obtienne fonds et visibilité.

Quelques séjours à l’hôpital pour Romain Vidal

Récemment, le fils de Michèle Torr est contraint de se rendre à l’hôpital en urgence. En effet, il était admis aux urgences le 26 juillet dernier. Il ne restera pas longtemps mais les fans de sa maman et de Christophe seront inquiets pour lui. Lors de son séjour, il donnait un chèque de 20 000 euros pour la recherche sur la sclérose en plaques à l’hôpital de la Timone, à Marseille. Le fils de Michèle Torr rassure ses fans une fois rentré chez lui.

Mais il ne faudra pas attendre longtemps avant qu’il doive y retourner. En effet, Romain indiquait suer Facebook à ses fans qu’il n’était pas très en forme le 1er août dernier. Pire encore, il disait devoir encore aller à l’hôpital dans l’après-midi car il ne pouvait plus bouger. Les fans ont pensé alors que les crises de la maladie étaient devenues plus vives et plus récurrentes.

Car il n’est pas rare que les personnes atteintes de sclérose en plaques finissent par ne plus pouvoir bouger. Tous les fans de Michèle Torr et de Christophe devaient alors avoir le cœur serré. Et tous n’espéraient qu’une chose : le prompt rétablissement de Romain. Et après trois longues journées d’angoisses, le fils de Michèle Torr donnait enfin de ses nouvelles à ses abonnés sur sa page Facebook.

Nous étions donc le 4 août et Romain expliquait que tout rentrait dans l’ordre à propos de sa santé. Lentement mais sûrement ajoutait-il également. Avant de terminer en disant avoir fait une allergie. Cependant, le fils de Michèle Torr restera à l’hôpital. Encore il y a six jours, il expliquait qu’il ne ferait qu’un bref passage par chez lui. En effet, il doit se rendre dans une maison de rééducation à compter de mardi dernier, le 11 août.

Une autre déception pour le fils de Michèle Torr

Après toutes ces péripéties, les fans de Romain, de Michèle Torr et de Christophe pouvaient espérer que le sort ne s’acharne plus sur lui. Mais il va être contraint d’annoncer une énième mauvaise nouvelle. En effet, la pandémie n’est pas encore de l’histoire ancienne. Impossible alors de maintenir spectacles ou concerts pour le moment. C’est donc avec une grande tristesse que le fils de Michèle Torr doit lui aussi annuler son événement caritatif annuel.

Son association sera dans l’impossibilité de recevoir du public même si les places ont été vendues. D’ailleurs, il est tout de même heureux de constater que des personnes ont un grand cœur. Car le fils de Michèle Torr ne s’attendait pas à ce que de nombreuses personnes ne souhaitent pas se faire rembourser leurs billets. De quoi émouvoir Romain qui en voit de belles depuis quelques semaines.

Alors, au lieu de se plaindre ou de se positionner en victime, le fils de Michèle Torr continue d’accuser les coups du sort. Fort et combattif, il avance face à sa maladie. Il n’arrêtera pas de chercher à aider les personnes qui en sont victimes, tout comme lui. Le fils de Michèle Torr fera toujours en sorte de remercier les personnes qui le soutiennent. Leur donner des nouvelles, il le fait avec plaisir.

Et même quand elles ne sont pas très bonnes, il parvient à rapidement rassurer ses abonnés. Le fils de Michèle Torr n’oublie jamais de les remercier également pour tout ce qu’ils font pour l’association. Car, à cause de la pandémie, pas de spectacle pour l’association signifie également qu’elle n’aura pas de fonds cette année. Mais Romain pourra compter sur la générosité des gens.