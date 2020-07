Michael Schumacher: Son fils Mick sort du silence et fait des confidences sur son papa. Un espoir?

Les confidences du clan de Michael Schumacher sont rares. Mais dans les colonnes du magazine allemand Bild, Mick Schumacher a pris la parole et a notamment évoqué sa relation avec son père, toujours hospitalisé avec sa grave chute de ski.

Le secret de sa santé bien gardé

Le 29 décembre 2013, la vie de la famille Schumacher a basculé. En effet, Michael Schumacher a été victime d’un grave accident de ski en France. Si on sait qu’il est resté longtemps plongé dans le coma et qu’il est maintenant pris en charge à domicile, très peu de nouvelles sur son état de santé ont été communiqués. La famille a ainsi décidé de garder un silence continu sur la santé de l’ancien pilote de formule 1 et même si beaucoup de gens ont essayé d’obtenir des nouvelles.

La dernière fois que l’on apprenait quelque chose sur sa santé, c’est Jean Todt qui avait parlé. En effet, l’ancien directeur de Michael Schumacher chez Ferrari avait fait des déclarations timides sur l’état de santé de l’allemand : « Il n’y a aucune nouvelle, si ce n’est le fait que Michael se bat chaque jour pour améliorer la situation. Nous devons l’accompagner dans ce combat, soutenir son épouse Corinna qui est une femme fantastique qui s’occupe de lui et de leurs enfants. Il est clair que nous devons tous l’aider et espérer qu’il y aura, disons, des progrès constants. J’ai dit la vérité, je vois des Grands Prix à la télévision avec lui. J’espère qu’un jour nous pourrons aller assister ensemble à un Grand Prix ».

Mick Schumacher veut suivre les traces de son père

Fils du septuple champion du monde, Mick Schumacher a rapidement suivi les traces de son père en s’aventurant à son tour sur les circuits automobiles. D’ailleurs, l’an dernier, le pilote de formule 2 avait rendu un bel hommage à son père en conduisant une Ferrari F2004, la voiture que Michael Schumacher avait pilotée en 2004.

Voir cette publication sur Instagram Grazie, @scuderiaferrari. Thanks, @f1. #essereFerrari #FDA Une publication partagée par Mick Schumacher (@mickschumacher) le 2 Avril 2019 à 10 :10 PDT



Pour les biens d’une interview pour Bild, Mick Schumacher est revenu sur les relations qu’il avait avec son père. On peut le dire, le fils est fier de son papa : « Mon papa m’a toujours inculqué des valeurs capitales. La plus importante qu’il m’a transmise, à mes yeux, c’est l’humilité et le fait de constamment avoir conscience d’avoir les pieds sur terre, peu importe les circonstances.Il est aussi important de ne jamais être ni trop euphorique, ni de trop déprimer en cas de passage à vide. J’ai toujours pris très au sérieux ses conseils« .

Si le nom Schumacher a été difficile a porté au début, Mick a même utilisé un nom différent « pour courir sans être reconnu« . Mais aujourd’hui tout est derrière lui. Il a su faire ses preuves derrière un volant : « Pour être honnête, je ne ressens plus aucune pression à porter ce nom de famille ou à faire exactement ce que mon père a fait« . Le fiston veut absolument suivre les traces de son père jusqu’au bout : « Je ne relâcherai pas mes efforts tant que je n’aurai pas atteint tous mes objectifs. Je veux à tout prix aller sur la première marche du podium et savourer le champagne ».