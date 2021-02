Mika en deuil: ses confidences très poignantes sur le décès de sa mère, « Elle est partie peu de temps après » son dernier concert chanté pour elle

Mika est inconsolable. En effet, le célèbre chanteur vient d’annoncer une terrible nouvelle à ses fans. Ce jeudi 4 février 2021, l’ancien coach de The Voice partage en effet sa tristesse avec les journalistes du Parisien. Car sa mère, Joannie Penniman vient de décéder. Très touché par cette disparition, il lui dédie son dernier concert. LD People revient sur ce témoignage et cet hommage très émouvant.

Mika : le chanteur désormais orphelin

Une longue et douloureuse maladie

Il y a plus d’un an déjà, Mika a annoncé la mauvaise nouvelle. En effet, sa mère souffrait d’un cancer du cerveau très évolutif. Il parlait d’une tumeur importante et d’une évolution très agressive. Lors d’une interview accordée aux journalistes de Paris Match, il expliquait comment cette maladie avait également chamboulé sa propre vie. Car bien évidemment, il a mis sa carrière entre parenthèses. » À partir de ce moment-là, la vie, l’album, tout se met en pause. Mes sœurs, mon frère, mon père et moi, on se met dans une bulle. On se cache. Après l’opération, on retourne dans cette petite maison en Italie. On ferme la porte et on reste ensemble « .

Puis, ce fut la chimiothérapie en France. D’ailleurs, Mika a encore plein d’espoir à cette époque. Mais malheureusement, la guérison n’arrivera jamais. Pire, Joannie Penniman contracte en plus, la covid-19. Dès lors, elle doit mener un double combat. Malgré tous les efforts des médecins, la mère de Mika a finalement succombé à ses nombreuses complications. Aussi, l’artiste a beaucoup de mal à cacher sa tristesse. LD People revient sur l’annonce de cette mort, mais également sur les beaux souvenirs gardés en mémoire par Mika.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de MIKA (@mikainstagram)

Une nouvelle tant redoutée

Lorsque le diagnostic tombe, Mika s’oblige à garder espoir. Pourtant, il sait très bien que l’avenir se dessine sous de mauvais augures pour son le futur de sa mère. En effet, le Libanais d’origine entretien une relation quasi-fusionnelle avec celle qui lui a donné le jour. Dès lors l’idée de la perdre est un véritable déchirement. Pourtant, en avril dernier une première alarme retentit. Lorsque Mika est prévenu, il est sur scène. En effet, le célèbre artiste se produit pour un live organisé par la chaîne italienne Rai Uno. Alors qu’il livre sa prestation, sa mère est durant le même temps transportée en ambulance et emmenée aux soins intensifs. Finalement, Joannie Penniman sort de l’hôpital. Mais son état est toujours préoccupant.

Le 16 décembre dernier, Mika est une fois de plus sur scène. Ainsi, il livre un concert acoustique pour France 5. D’ailleurs, sa mère est présente pour l’occasion. En chaise roulante et très affaiblie, elle assiste au dernier concert de son fils. Mais ensuite, tout bascule définitivement. En effet, sa mère décède quelques jours plus tard. Aujourd’hui, le chanteur se souvient de cette dernière prestation comme un hommage à sa maman. Ce jeudi 4 février dans les colonnes du Parisien, l’artiste expliquait ceci : » Je faisais ce concert pour elle « . Désormais, il lui reste le souvenir d’une femme qui a tout fait pour lui. Elle lui aura légué une certaine exigence et le refus de céder à la facilité. Grâce à cette transmission, Mika pense que sa mère était ainsi très fière de l’homme qu’il est devenu.