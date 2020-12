Mika méconnaissable, sa métamorphose radicale ne plait pas à aux internautes

Mika avec une barbe, à quoi cela peut-il ressembler ? Le chanteur a donné un aperçu sur sa page Instagram et on peut dire que ce n’est pas forcément une bonne idée. Ldpeople vous dit tout sur cette métamorphose qui a divisé les réseaux sociaux.

Il y a des initiatives délicates qu’il ne faudrait jamais tenter. Mika en est l’illustration parfaite en diffusant sur son compte Instagram, un drôle de look, très étonnant. Récemment, le chanteur s’est mobilisé pour la reconstruction de Beyrouth. D’origine libanaise, l’artiste a été particulièrement affecté. La capitale du Liban a subi d’énormes dégâts et Mika a voulu lever des dons pour cette cause. Par ailleurs, Mika a dû aussi veiller aussi sur sa mère qui est atteinte d’un cancer. Un moment assez dur à vivre. D’habitude, l’homme est une personne assez joyeuse.

Mika, un artiste enjoué

L’ex-juré de l’émission de The Voice est un garçon assez enjoué habituellement. Récemment il a diffusé une vidéo qui avait pour but de faire rire ses fans. Dans ce petit clip, on peut voir le chanteur affichant une barbe. Celui-ci explique son nouveau look. « J’ai quelque chose de très important à dire. C’était un long confinement… oh oui ! ». Mika fait donc croire qu’il n’aurait pas pu se raser depuis des semaines à cause de la situation sanitaire et du confinement. Une farce très drôle qui n’a visiblement pas plus à tous ses fans. Certains de ses admirateurs ont poursuivi sur le même ton, en indiquant qu’il ressemblait à un « Florent Pagny 2.0 », d’autres considèrent que ce look ne lui va vraiment absolument pas.

Les abonnés des réseaux sociaux étrillent Mika avec sa barbe

« Je suis désolée mais c’est mieux sans cette barbe », a indiqué une admiratrice avant de rigoler : « Tu joues le Père Noël pour les enfants cette année ? » On dirait un « bûcheron », Mika a entraîné de multiples réactions : « Mon dieu c’est quoi ça ? », s’alarme un afficionados du chanteur tandis qu’un autre voit la prochaine étape dans la vie du chanteur : « Il va enlever ses cheveux pour les mettre en barbe après ». Si voir un Mika avec barbe a déjà étonné le net, difficile d’imaginer les réactions des fans s’il se rasait le crâne !

