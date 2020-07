Mike Tyson énorme bagarre avec un requin blanc? La vidéo de boxe CHOQUANTE.

Mike Tyson ne fait pas dans la demi-mesure. À 54 ans, l’homme le plus fort du monde n’a pas fini de relever des défis. Il est en effet le champion du monde incontesté des poids lourds mais ne s’arrête pas là. En effet, il participe à un nouveau show télévisé qui va prouver qu’il est même le roi des mers et des océans. Des combats contre des requins sont alors en perspective ! Et les fans de Mike Tyson trépignent d’impatience. Nous allons tout vous raconter dans cet article.

Mike Tyson : star d’un combat inédit à la télévision

Mike Tyson fait trembler le monde de la boxe depuis des années. Il est connu aujourd’hui dans le monde entier pour être l’homme le plus fort du monde. Rien ne semble pouvoir arrêter ce sur-homme. Mais pour le prouver, il va relever un défi complément fou et inédit. Il va participer à un show télévisé qui va lui permettre de se confronter aux rois des mers et des océans, les requins.

Voir cette publication sur Instagram Tyson vs. Jaws on August 9th for @discovery #sharkweek Une publication partagée par Mike Tyson (@miketyson) le 15 Juil. 2020 à 8 :20 PDT

À partir du 9 août prochain sur Discovery, une chaîne du groupe Disney, Mike Tyson reprend du service. Il va se retrouver dans une cage en face des plus dangereux animaux marins. Et pour la blague, il explique dans la bande annonce que ce n’est pas lui qui va se faire mordre. Cependant, Discovery est une chaîne pour les enfants. Il n’y aura donc que peu de risque de voir des animaux maltraités par le roi de la boxe. De plus, Mike Tyson est un amoureux de la nature et des animaux. Jamais il ne permettra que du mal leur soit fait. Il a même été le propriétaire de grands animaux sauvages. En effet, il possédait un tigre blanc a qui il a apporté des soins pendant des années.

Voir cette publication sur Instagram The original #tigerking Une publication partagée par Mike Tyson (@miketyson) le 30 Mars 2020 à 1 :10 PDT

Mike Tyson a des talents insoupçonnés

Mike Tyson est peut-être l’homme le plus fort du monde, il ne manque pas de sensibilité. Car c’est sur une chaîne pour enfant qu’il va faire preuve de son courage et de sa puissance. Dans une émission qui mettra les requins à l’honneur et qui servira son lot de suspense et d’intrépidité. Mike Tyson se retrouvera dans une cage en face des rois des mers et des océans. Un combat qui fait trépigner les fans de celui que l’on surnomme « le Mike de fer »(Iron Mike).

Le champion de boxe ne manque pas non plus d’humour pour participer à ce clip promotionnel. Les fans peuvent le voir suggérer qu’il va mordre les requins plutôt que de se faire mordre. Le tout avec un angle qui met en valeur les dents de Mike Tyson. De plus, il montre qu’il se prépare au combat de sa vie tout en tentant de gonfler un bateau à la bouche. C’est alors une émission qui promet aussi son lot de blagues. En effet, Mike Tyson ne se prend pas forcément au sérieux. Il a beau être connu pour être le plus grand champion de l’histoire de la boxe, il sait faire preuve d’autodérision et cela fait sourire ses fans. Car, dans les commentaires de sa publication Instagram concernant le show à venir, les fans sont hilares. Ils reconnaissent alors à Mike Tyson le talent de savoir rire de tout.

Une émission sensation dont la date est à retenir !

Mike Tyson va certainement faire sensation le 9 août prochain. Il faudra alors pouvoir regarder Discovery pour contempler ses exploits. Mais les fans de Mike Tyson sont partout et il se pourrait également que des streamers s’emparent de l’événement pour le partager sur Youtube ou Twitch avec leurs abonnés. Pour profiter de ce show d’exception, il faudra alors rester attentif le 9 août prochain. Et si nous ne pouvons pas suivre en direct les exploits de Mike Tyson, les fans sauront faire en sorte de relayer sa performance sur les réseaux sociaux et sur internet en général. En effet, la simple annonce de ce combat fait déjà sensation sur la toile. Mike Tyson intéresse toujours autant le public car il est fascinant de force, de courage, de sensibilité, d’humour et son histoire est incroyable.

L’histoire de Mike Tyson impose le respect

En effet, Mike Tyson commence la boxe à l’âge de 13 ans. Il pèse alors près de 80 kilos. Il grandit à Brooklyn aux États-Unis, un endort où la délinquance est monnaie courante. Pour Mike Tyson, ce sont des passages dans des centres correctionnels pour mineur qui vont lui permettre d’envisager une carrière dans la boxe. Car un des gardiens de l’établissement est un ancien boxeur et il reconnaît immédiatement le potentiel du jeune Mike Tyson lorsqu’il le rencontre. L’entourage qu’il se crée alors prédit carrément que si il travaille assez dur, il pourra devenir champion du monde des poids lourds. Le jeune Mike Tyson concentre alors son énergie sur le sport qui va le sortir de sa condition de délinquant. Une belle histoire qui résonne encore dans l’esprit de tous.

C’est en 1985 que Mike Tyson devient boxeur professionnel. Petit de taille par rapport aux autres poids lourds de sa catégorie, il parvient à faire preuve d’une rapidité hors norme en plus de sa force de frappe ahurissante. Sa précision alliée à des enchaînements étudiés pour la victoire font rapidement de lui un champion de sa catégorie. En continuant les combats de plus en plus prestigieux, Mike Tyson se fait rapidement un nom. Un nom que plus personne n’ignore aujourd’hui malgré les nombreuses années de retraite du sportif. Mike Tyson est également connu pour être devenu le plus riche boxeur de l’histoire de ce sport. Aussi parce qu’il a fait faillite et qu’il met un point d’honneur à rembourser ses dettes. Il devient ainsi un symbole en plus d’être une icône de la boxe. Le symbole que n’importe qui peut travailler ses talents pour devenir le meilleur.