Miley Cyrus affiche sans vêtements, ou on voit tout, ses fans adorent

Miley Cyrus est ultra présente sur Instagram. Et heureusement car la chanteuse cumule 116 millions d’abonnés sur son compte. Elle va alors profiter de faire passer un message au plus grand nombre à travers ce réseau social. Miley Cyrus va cependant le faire d’une façon originale, comme toujours. En effet, elle souhaite rappeler à tous l’importance d’aller voter. Et pour se faire, elle va adopter un full purple look et prendre la pose. Ses fans adorent cette tendance et la façon dont Miley Cyrus la met en avant.

Miley Cyrus impressionne ses fans pour faire passer un message important

Miley Cyrus est effectivement une adepte des looks les plus fous et les plus originaux. Mais elle n’est pas toujours dans une extravagance qui dépasse les bornes. Elle est parfois capable d’endosser une tenue toute à fait présentable. Quoi que celle-ci soit légèrement transparente et certainement un peu extravagante dans le sens où elle ne porte que du violet sur elle. Mais si vous connaissez un tant soit peu Miley Cyrus, vous savez qu’elle est capable de tout en terme vestimentaire. Et que son full purple look est parmi les plus décents de sa garde-robe.

Voir cette publication sur Instagram VOTE 💜 VOTE 💜 VOTE 💜 VOTE 💜 Une publication partagée par Miley Cyrus (@mileycyrus) le 13 Oct. 2020 à 9 :30 PDT

L’ancienne star de Disney saisi l’opportunité de rappeler à ses 116 millions de fans l’importance de se rendre aux urnes. Voter c’est faire un acte citoyen et participer à la démocratie de son pays. C’est la seule façon de légitimer nos plaintes aussi d’une certaine façon. Et c’est surtout la seule manière de faire changer les choses, même lentement. Alors Miley Cyrus va inscrire quatre fois et en lettres majuscules “VOTE” dans la légende de sa publication du 13 octobre dernier. Et chacune des injonctions à se rendre aux urnes est suivi d’un petit cœur violet en émoji qui rappelle évidemment la couleur de son look.

Une tenue de plus mais une posture sérieuse

Sa tenue toute en violet est superbe, comme toutes les tenues que la star choisit de porter. Elle qui se met en scène constamment sur son compte Instagram, elle est cette fois-ci simplement assise sur un pouf en forme de fleur et assorti aux teintes de son ensemble violet. Son look est violet jusque dans les éléments qui composent la photographie, même son maquillage est assorti.

Miley Cyrus va faire réagir ses fans dans la section commentaire de cette publication. En effet, il ne leur a pas échappé que la tenue de la star était transparente. Ils imaginent alors volontiers ce que la photo donnerait si la star prenait la pause debout. Mais Miley Cyrus est effectivement assise et il est difficile d’apercevoir quoi que ce soit. Ce n’était pas le thème de cette image, l’idée était de pousser ses fans à aller voter. Il se pourrait bien que cette image de la star leur reste en tête donc a priori, ils risquent de suivre le conseil de Miley Cyrus.