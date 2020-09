Miley Cyrus fait fureur dans des tenues où l’on voit tout!

Miley Cyrus commence sa carrière en tant qu’idole des jeunes chez Disney. Mais plus le temps passe et plus la chanteuse s’affirme comme une véritable star de la chanson. En effet, Miley Cyrus ose des tenues et des performances que seules les icônes de la musique oseraient performer. Et l’une de ses dernières manières d’en mettre plein la vue à ses fans, c’est de porter des tenues incroyablement belles. En robe ou en body, Miley Cyrus n’a aucun problème. Cependant, ce phénomène n’est pas si nouveau. Ni dans les tendances, ni pour Miley Cyrus. En effet, nous sommes déjà sept ans après Wrecking Ball, et la chanteuse ne portait pas de vêtements à la fin du clip de ce titre. Le temps passe mais Miley n’a toujours pas froid aux yeux.

Miley Cyrus coupe le souffle de ses fans

Miley Cyrus publie régulièrement sur son compte Instagram. C’est devenu courant pour les fans de prendre des nouvelles de leurs stars favorites de la sorte. Ainsi, pour prendre des nouvelles de Miley Cyrus, son compte Instagram est un parfait point de départ. Ses publications sont régulières et mettent en lumières les derniers grands événements de sa vie. Par exemple, Miley Cyrus partage une extrait de sa prestation grandiose au iHeartRadio Music Festival.

@iheartfestival @blondieofficial 20 Sept. 2020

Une prestation d’autant plus remarquée que sa tenue de scène qui montre tout. Les parties les plus jolies de la chanteuse sont recouvertes d’un tissu plus épais. Mais dans l’ensemble, cette tenue ne laisse que très peu de place à l’imagination. Ses fans sont donc bluffés par la tenue de scène de Miley Cyrus.

Toujours plus glamour, Miley reste une chanteuse à la voix d’or

Mais ce n’est seulement sa tenue qui va les épater. En effet, ils peuvent avoir pris l’habitude de voir la chanteuse dans des vêtements grandioses. Car la vedette sait mettre son corps en valeur et en mettre plein la vue à son public. En effet, elle partageait dernièrement aussi une robe transparente des plus élégantes.

@vmas red carpet moment @muglerofficial 30 Août 2020

Ce qui a vraiment impressionné ses fans de longue date, lors de son passage pour le iHeartRadio Music Festival c’est que Miley chante du rock plutôt que de la pop. Et ses fans sont unanimes, la voix de la star est idéale pour chanter du rock. Ils se réjouissent donc de constater qu’ils sont plusieurs à le penser. Et espèrent que Miley Cyrus prendra en compte leurs avis et leurs remarques. Malgré l’attention des fans portée sur la voix de la chanteuse, il ne faut pas croire qu’ils ne sont pas restés sans voix devant sa tenue de scène. En effet, comment cela serait-il possible autrement ?