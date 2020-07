Milla Jasmine choque les internautes avec ce cliché très surprenant et complètement inhabituel !

Milla Jasmine, la star de la télé-réalité et influenceuse à succès, surprend par un dernier cliché, tout à fait inhabituel. Une dernière photo qui s’inscrit dans un mouvement qui est de plus en plus à la mode et qui fait part au naturel et à la simplicité. Visiblement, Milla Jasmine a décidé de s’afficher telle qu’elle est, sans artifice, sans faux-semblant et sans maquillage.

Alors que grâce à ses nombreux passages dans diverses émissions de télé-réalité comme Les Anges, Les Marseillais vs le Reste du monde, en passant par Les Princes et les Princesses de l’amour, la magnifique brune est devenue une vraie star et une influenceuse reconnue. Avec près de 2,5 millions de followers sur Instagram, elle s’affiche aujourd’hui au naturel.

Alors que nous avons plutôt l’habitude de voir des clichés hyper travaillés, et parfois même retouchés grâce à des logiciels de retouche photo, Milla Jasmine prend tout le monde à contre-pied en choisissant la simplicité. Bien qu’elle évolue dans un monde où on préfère afficher sa musculature et ses tatouages ou bien le résultat de sa dernière chirurgie esthétique, la star de la téléréalité choisit un autre chemin » Dernière photo avant le jour J. Ça fait longtemps que j’avais pas posté une photo simple comme ça » commentait-elle. Sans maquillage et vêtue d’un simple top décolleté et d’un short rose, son accessoire ostentatoire, elle prend la pose comme une photo entre amis.

Alors qu’on devrait bientôt la retrouver sur W9 dans un nouvel épisode des Marseillais contre le reste du monde, dont le tournage devrait commencer dans les prochains jours, les fans de la belle brune peuvent en attendant continuer de la suivre sur ses réseaux sociaux et notamment sur Instagram où elle partage régulièrement photos vidéos et story qui comptent à chaque fois un nombre de vues et de likes impressionnants.

En apparaissant avec le visage non maquillé, et resplendissant la simplicité, Milla Jasmine s’inscrit dans une tendance qui est en train de revenir en force et que certains appellent le mouvement » no make-up « . Une vague qui est célébrée sur les réseaux sociaux et notamment incarnée par des stars comme Alicia Keys, qui assume aujourd’hui leurs imperfections et aiment se montrer sans artifice.

Voir cette publication sur Instagram Mes cheveux rose comment ils me manque ! Une publication partagée par MILLA JASMINE👽 (@millajasmineoff) le 11 Juin 2020 à 11 :03 PDT

Une dernière enquête de Ifop, semblerait démontrer qu’aujourd’hui, deux fois plus de femmes françaises avouent ne plus se maquiller ou le faire beaucoup plus légèrement » On observe un retour vers le » moi « authentique chez les femmes qui ont moins envie de maquiller, de moins se transformer et d’avoir tendance à se retourner plus vers une beauté plus saine, plus naturelle, plus proche de ce qu’elles sont dans la réalité. » déclarait Laure Friscourt, Directrice générale adjointe santé et bien-être de Ifop. Parfaitement, dans l’air du temps, Milla Jasmine va probablement, une fois de plus, ravir ses fans, même si certains lui reprocheraient peut-être cette prise de position bien tranchée.

Mais la belle brune de 21 ans ne semble pas avoir réellement besoin de maquillage pour apparaître en toute beauté. De parents originaires de l’île de la Réunion et d’Italie, la magnifique jeune femme est un mélange détonnant de beauté et de soleil. Elle joue la carte de l’éclat au naturel, et cela fonctionne à 100 %. Un cliché, juste splendide comme le commentent ses fans, et qui récolte un peu plus de 175 000 likes. « Comme quoi sans maquillage elle est magnifique », ou encore « Sans artifice tu es encore plus angélique » peut-on ainsi lire parmi les messages les plus élogieux, sous sa publication.