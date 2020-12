Milla Jasmine en couple avec un célèbre chanteur star? Nous avons la réponse!

Si Mujdat Saglam coule des jours heureux avec sa chérie Féliccia, Milla Jasmine a du mal à retrouver quelqu’un. Mais il y a quelques jours, la jeune femme a partagé une photo mystérieuse et une rumeur visant Maluma et elle se propage vite. Alors sont-ils en couple ? LD People va tout vous dire.

Milla Jasmine en couple avec Maluma ?

Il y a quelques heures maintenant, Milla Jasmine a fait parler d’elle. En effet, la jeune femme a posté une étrange story sur son compte Instagram où on peut la voir dans une cuisine. Et c’est cette partie de la maison qui n’a pas manqué d’interpeller le blogueur Aqababe. Ce dernier a partagé le cliché avant de partager celui de Maluma dans une cuisine étrangement similaire. La rumeur était alors lancée. De nombreuses personnes se demandent alors si la star de la télé-réalité n’était pas en couple avec le célèbre chanteur.

En plus de cela, Milla Jasmine ne s’arrête pas là, puisqu’elle va mettre le feu au poudre en en écrivant en story Instagram : “J’ai hâte que tu rentres à la maison”. Une phrase écrite en espagnol laissant croire que ce message pouvait alors être adressé à Maluma.

Milla Jasmine pas en couple avec Maluma ? Elle se fait lyncher

Malheureusement pour la jeune femme, le blogueur clash.tvshow dénonce la jeune femme et explique pourquoi ce n’était pas possible que Maluma soit en couple avec Milla Jasmine : “Milla n’est pas en couple avec Maluma hein, arrêtez de croire tout et n’importe quoi. Maluma est déjà en couple”. D’après lui, le chanteur est déjà en couple avec une certaine Susana Gomez. Mais ce n’est pas tout, il ne serait pas du tout à Miami en ce moment, mais plutôt du côté de la Colombie : Au fait Milla avait loué dans le même building que Maluma du coup elle snappait la même vue que lui pour faire croire qu’elle est avec lui, une vraie psychopathe. Là Maluma est en Colombie”.

Après ces révélations, les internautes n’ont pas mis longtemps avant de réagir et ils n’ont pas vraiment apprécié comme vous pouvez le constater par vous-même : “Encore une preuve que Milla ecomplote. Tu as 30 ans Milla va valoir se poser les bonnes questions, c’est gênant et tu te tapes la honte“, “Milla qui fait croire qu’elle est avec maluma car elle snap dans le building ou il a une maison. Envie de vous faire croire que c’est moi le père de Rachel bebe star” lisait notamment la rédaction de LD People.