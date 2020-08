Milla Jasmine (LMvsMonde5): son état de santé au plus mal, hospitalisée, Mujdat la dézigue violemment !

Milla Jasmine des Marseillais vs le reste du Monde 5 est au plus bas. En effet, la jeune femme qui ressemble comme deux gouttes d’eau à Kim Kardashian a été hospitalisée en Turquie. Et dans ce moment douloureux et difficile, Mujdat n’hésite pas une seconde et profite de sa faiblesse pour l’attaquer !

Milla Jasmine, la copie conforme de Kim Kardashian version française, que les téléspectateurs peuvent suivre dans l’émission de télé-réalité les Marseillais vs le reste du Monde 5 a partagé son état de santé sur son compte instagram. La photo qu’elle a diffusé a choqué ses fans puisqu’on la voit allongée dans un lit d’hôpital, sous perfusion. Ce cliché était pourtant censé rassurer sa communauté de fan puisque Milla Jasmine leur expliquait qu’elle avait juste besoin de repos. Les commentaires se sont multipliés pour lui souhaiter une bonne convalescence mais son ex Mujdat s’y est pris à coeur joie pour lui faire du mal.

Milla Jasmine s’était récemment confiée auprès de ses followers sur sa rupture avec Mujdat. C’était avant son hospitalisation et la jeune femme se sentait déjà mal. Mais alors qu’elle est sous perfusion, voici ce que Mujdat écrit dans sa story sur instagram : “Je préfère la loyauté à l’amour. Vous ne pouvez pas en vouloir à une personne qui ne vous aime plus, car avec le temps l’amour se consume, alors que la loyauté c’est à vie. Une personne déloyale est un traître, être un traître c’est un choix”. Pourquoi Mujdat publie-t-il ça et surtout pourquoi se montre-t-il avec autant de rancoeur pour Milla Jasmine ? L’a-t-elle trompée ? Il est vrai que Mujdat est un jeune homme qui semble soigner son image, voire s’aimer énormément. Il suffit de parcourir son compte instagram et de tomber sur des posts où il se compare à une légende : “Si tu veux une légende ? Regarde la photo 😜😂”. Les poses sur ses clichés sont toujours très étudiés, comme préparés au millimètre près.

Si tu veux une légende ? Regarde la photo 😜😂

Ce n’est d’ailleurs pas la première fois que le jeune homme révèle qu’il est sensible aux trahisons et que pour lui, seul compte la loyauté. Un autre post pourrait s’adresser aussi à Milla Jasmine. Il y a quelques semaines, il écrit en effet : « Je ne souhaite de mal à personne, les fruits pourris finissent par tomber tout seul ». Ces mots sont très violents et ne font preuve d’apaisement.

De son côté, Milla Jasmine semble répondre à ses attaques dans son dernier post, mis en ligne il y a trois jours, mercredi 19 août. La jeune femme rayonnante, et enfin sortie de l’hopital, pose dans une ravissante robe jaune citron qui met en valeur ses courbes. Elle accompagne le cliché du texte suivant : “Weak people revenge. Strong people forgive. Intelligent people ignore. 🐝 Hello from #istanbul” Cela signifie en anglais : “les personnes faibles se vengent, les personnes fortes pardonnent, les personnes intelligentes ignorent.” Ce message semble parfaitement s’adresser à son ex et il a le mérite d’être clair : Milla Jasmine a bel et bien tourné la page.