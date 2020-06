Mimie Mathy, choquée suite au tacle Imprévisible de Laurent Ournac

Mimie Mathy est une grande actrice française malgré sa petite taille. Elle est notamment la star de Joséphine, ange gardien. Pour ses capacités d’actrice et ses longues années d’expériences, Mimie Mathy aurait un salaire extrêmement confortable. Un salaire que l’acteur de Camping Paradis, Laurent Ournac, aurait dévoilé en comparant le sien qui est conséquent mais très différent. Pour les fans, les propos de Laurent Ournac ne passent pas vraiment.

La carrière de Mimie Mathy saurait justifier son salaire mirobolant

Mimie Mathy commence sa carrière d’actrice en 1970. Mais c’est en 1979 que les choses sérieuses commencent vraiment. Mimie Mathy participe à l’atelier artistique de Miche Fugain. Elle se forme aux métiers de la danse, du chant et de la comédie avec une troupe enthousiaste et ne compte pas ses heures de travail. En 1981, Michel Fugain obtient un contrat avec TF1 et ce sont les débuts de Mimie Mathy à la télévision. L’actrice est d’abord rejetée par les téléspectateurs. À l’époque, ils ne comprennent pas sa présence en plateau. Ils sont si remontés qu’ils parviennent à annuler la programmation de l’émission dont elle fait partie. Un coup dur pour Mimie Mathy mais elle n’abandonne pas son rêve pou autant. Même ses parents tentent de la faire quitter la scène qui est pourtant sa passion. Et Mimie Mathy fonce et voit les choses en grand.

Mimie Mathy s’entête et à eu raison

L’actrice part alors s’installer à Paris en 1982. Elle est décidée à faire de la comédie pour gagner sa vie et ne se laisse pas démonter par les embuches sur son chemin. Elle écrit et interprète un one-woman show intitulé Elle voit des géants partout. Mimie Mathy a bien compris que sa petite taille allait être un handicap. Plutôt que de tenter d’être quelqu’un d’autre, elle est fidèle à elle-même et met en avant sa condition. Grâce à son culot et à son talent, elle se fait des amis dans le monde du théâtre. Elle collabore notamment avec Muriel Robin, Didier Bourdon et ses compères ainsi que Chevallier et Laspalès. Et cette fois le public est conquis. Mimie Mathy enchaîne les spectacles et se fait un nom sur le devant de la scène.

Le retour de Mimie Mathy sur les écrans

En 1993, c’est le retour de Mimie Mathy à la télévision. Elle devient la star d’un téléfilm qui s’appelle Une nounou pas comme les autres. Les audiences sont cette fois-ci au rendez-vous. Elles dépassent même les attentes. TF1 comprend que cette actrice est l’ingrédient essentiel du succès de ses téléfilms et la chaîne va tout faire pour la garder. Elle est courtisée par TF1 qui lui propose Joséphine, ange gardien. Le premier épisode est diffusé en 1997 et continue de séduire les fans encore aujourd’hui. Depuis Mimie Mathy est une figure incontournable de la télévision française. Et le salaire qu’elle a pour ses épisodes en est la preuve. Alors, lorsque Laurent Ournac compare son salaire au sien, Mimie Mathy ne prend même pas le temps de rentrer dans la polémique.

Voir cette publication sur Instagram Tous devant la finale de #DALS mercredi ! Une publication partagée par Mimie Mathy (@mimie.mathy) le 19 Déc. 2015 à 2 :13 PST

Laurent Ournac parle du salaire de Mathy

Laurent Ournac est comédien sur Camping Paradis depuis quelques années. Mais sa carrière de comédien n’a rien à voir avec celle de Mimie Mathy. En effet, il avait tout juste une dizaine d’années lorsque Mimie Mathy montait sur les scènes des théâtres parisiens. De plus, il n’a pas reçu la même formation si complète de Mimie Mathy. En effet, Laurent Ournac est remarqué à la télévision la première fois pour son rôle dans Mon incroyable fiancé. Une émission de télé-réalité diffusée pendant l’été 2005. L’année suivante, il est l’acteur principal de Camping Paradis sur TF1. Malgré le succès de la série, il ne peut évidemment pas rivaliser avec Mimie Mathy. Ni en terme de salaire, ni en terme d’expérience et de compétences. Il reconnaît volontiers d’ailleurs que Mimie Mathy est une actrice de talent.

Un sujet sensible qui crée la polémique

Cependant, Laurent Ournac n’aurait peut-être pas du se permettre de dévoiler le montant de salaires de sa collègue. Dans le magazine Journal de France il dévoile que Mathy toucherait 250 000 euros par épisodes. Un montant colossal qui va faire des jaloux. Et il a l’air d’en faire partie lorsqu’il explique qu’il touche moins de la moitié du salaire de Mimie Mathy. Laurent Ournac aurait abordé ce sujet, coincé par les questions des journalistes. Même si les langues commencent à se délier sur la question des salaires, le sujet reste très tabou en France. Il est vu d’un mauvais œil de parler ouvertement de cela et encore plus de parler du salaire des autres.

En tout cas, Mimie Mathy n’a pas réagit et ces propos et ne le fera certainement pas. Elle a assez de discernement pour comprendre que Laurent Ournac a fait une comparaison malheureuse. Parler de Mimie Mathy était surtout pour lui l’occasion de se réjouir d’avoir pu trouver des scènes avec elle.