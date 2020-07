Mimie Mathy: Découvrez son mari, Benoist Gérard, qui est-il vraiment!

Mimie Mathy fêtera bientôt ses quinze ans de mariage. En effet, en août 2005 la comédienne épouse Benoist Gérard. Mais qui est cet anonyme qui fait chavirer le cœur de la star ? Nous allons vous dire tout ce que nous savons à ce sujet. Et soyez déjà assurés, Mimie Mathy n’est pas prête de le lâcher. Les tourtereaux sont très amoureux et cela semble parti pour durer toute une vie.

Mimie Mathy n’est plus un cœur à prendre depuis 2003

Mimie Mathy célébrait ses 63 ans le 8 juillet. À son âge, elle peut regarder son parcours sans rougir. En effet, elle peu se vanter d’une carrière de comédienne extraordinaire et côté sentiments, elle a trouvé le bon. Mais comment Mimie Mathy a-t-elle rencontré son mari ? La question se pose d’autant plus qu’il ne fait pas partie de la sphère des célébrités. Et bien figurez-vous que Benoist Gérard et Mimie Mathy se sont rencontrés lors d’une des représentations de la comédienne. Nous étions en 2003 et Mimie Mathy sillonne la France pour jouer son spectacle. À chacune de ses représentations, elle choisit une personne de l’audience pour la rejoindre sur scène. Et quand son spectacle se joue dans le ville de Saint Brieuc, en Côtes-d’Armor, c’est l’homme de sa vie qui monte sur scène.

Cupidon a bien fait son travail

Le destin fait bien les choses. Car que ce serait-il passé si elle avait choisit une autre personne du public pour la rejoindre ? Le 22 avril reste une date importante dans l’histoire de leur couple car c’est celui où leur routes se sont croisées pour ne faire qu’une. Benoist Gérard fera ensuite ce qu’il faut pour courtiser Mimie Mathy et deux ans plus tard, les voilà qui se marient. C’est ce que l’on appelle un coup de foudre ! Les amoureux le savent et n’ont pas de gêne à en parler en ces termes, voire de plus forts encore. En effet, Mimie Mathy raconte ce qu’elle ressent lorsqu’elle rencontre cela qu’elle aime. Dans une interview pour Paris Match elle détaille les caractéristiques du coup de foudre qui la frappe.

Le coup de foudre de Mimie Mathy et Benoist Gérard

Mimie Mathy n’avait jamais connu cette sensation auparavant, ni même Benoist Gérard. Elle explique que tous les deux ont le sentiment de se connaître depuis toujours lorsqu’ils se rencontrent. Benoist Gérard tentera certainement de rationaliser étant donné qu’il voir Mimie Mathy à la télévision et dans les journaux. Mais pour Mimie Mathy, c’est la première fois qu’elle rencontre cet homme. Et la comédienne va encore plus loin en indiquant que cette sensation était encore plus forte. En effet, c’était pour elle comme si Benoist Gérard faisait partie d’elle. C’est bien une sensation unique que de rencontrer une personne dont nous ignorions qu’elle nous avait manqué tout ce temps.

À partir de ce soir-là, Mimie Mathy et Benoist Gérard ne se quittent plus. Ils se marient en 2005 et pourront célébrer leur quinzième année de mariage à la fin du mois d’août. Mais avant de convoler en noces, leur relation a du commencer quelque part. Et Mimie Mathy a eu des doutes sur les intentions de Benoist Gérard alors qu’elle ne doutait pas des siennes. En effet, elle le rencontre lorsqu’elle a 46 ans. Elle aura donc eu le temps de se forger une expérience dans le domaine sentimental. Et comme beaucoup, elle a connu des déconvenues dont elle se souviendra toute sa vie.

Des craintes naturelles qui vont vite s’envoler

Alors, c’est méfiante qu’elle constate les qualités de Benoist Gérard. Mimie Mathy est charmé par sa douceur et sa gentillesse mais s’inquiète de mal interpréter ses intentions. La comédienne confiera même au magazine Gala qu’elle aura des doutes sur le fait qu’il soit intéressée par les femmes. Elle se demandera même si il n’a pas juré fidélité à l’église tant il se montre gentil. Mais elle doit en avoir le cœur net car elle ne pourra pas se l’enlever de la tête autrement. Alors, un soir Mimie Mathy prend son courage à deux mains et invite Benosit Gérard chez elle. C’est là qu’elle constate qu’elle n’a pas de raisons de se faire de soucis avec les intentions de son futur mari. Il devient limpide que l’amour qui naît entre ces deux -là est réciproque.

L’amour continue de bercer les tourtereaux

Benoist Gérard est un restaurateur et un chef cuisinier. Il mesure 1m86 mais rien n’empêche les tourtereaux de s’aimer à la folie. De plus, il a quatre enfants issus d’une première union et Mimie Mathy s’entend à merveille avec eux. Enfin, pour couronner le tout, Benoist Gérard sait comment amadouer le fort caractère de la comédienne. Ils se complètent et ne sont pas prêts de se quitter. Pour la demande en mariage, Benoist Gérard se décide le jour de Noël, en 2004. Il leur faudra un peu plus de six mois ensuite pour célébrer l’événement et s’engager pour la vie. Le couple a encore de belles années devant lui ! Et c’est avec admiration et des étoiles plein les yeux que les fans de Mimie Mathy regardent cette histoire d’amour. Tout y est pour faire de cette rencontre un film des plus romantique. Mimie Mathy et Benoist Gérard savent la chance qu’ils ont de s’être trouvés et ne vont pas se lâcher de si tôt !