Mimie Mathy : dévoile pourquoi elle n’a pas d’enfant, est-ce un choix ou un regret ? les réponses !

Mimie Mathy fait des confidences et parle de sa situation en tant que femme et en tant qu’épouse. En effet, la société attend des femmes mariées qu’elles fassent des enfants. Mais elle évolue pour laisser justement aux femmes le choix dans ce domaine. Ainsi, les fans de Mimie Mathy se demandent si la comédienne a décidé de ne pas avoir d’enfants ou si cela reste un regret pour elle. Et d’après les confidences de l’actrice phare de Joséphine, ange gardien, c’est bel et bien un regret.

Mimie Mathy regrette de ne pas avoir eu d’enfants mais elle ne joue pas les victimes pour autant

Mimie Mathy avait effectivement pour projet de devenir mère et d’élever des enfants. Cependant, la vie ne voulu autrement. Lorsque son mari et elle tentent de concevoir, la comédienne a déjà 45 ans. Son âge jouera certainement un rôle dans leurs difficultés de concevoir. Mimie Mathy n’hésite pas à aborder ce sujet à maintes occasions. Elle ne se gêne pas pour répondre aux questions que ses fans se posent. C’est donc dans un entretient pour TV Magazine que Mimie Mathy évoque cette épreuve qui l’a beaucoup affectée. Mimie Mathy déclare haut et fort que le fait qu’elle n’ait pas d’enfants n’était pas le résultat d’un choix raisonné. C’est le destin qui en a voulu ainsi et malgré ses tentatives pour devenir maman, cela n’a pas marché.

La comédienne a tout de même une belle et grande famille qui l’entoure

La comédienne talentueuse saura se faire une raison et apprécier la compagnie des enfants de son mari. Car son mari, Benoist Gérard, a été marié puis divorcé avant de rencontrer Mimie Mathy. Il a donc quatre enfants qui sont heureux d’avoir la star de Joséphine, ange gardien pour belle-mère. De plus, Mimie Mathy devient également grand-mère par alliance grâce à son mariage. Finalement, malgré ses échecs de conception, elle se retrouve avec une très grande famille. Une famille aimante et attentive dont elle ne voudrait la remplacer pour rien au monde. Avec Benoist, Mimie Mathy a trouvé l’amour et c’est déjà un fait rare dans une vie. Car ce n’est pas n’importe quel amour qui unit ces deux âmes, c’est un véritable coup de foudre.

Le destin a encore frappé pour Mimie Mathy lorsqu’elle rencontre celui qui est aujourd’hui son époux. Il fait partie de son public à l’un de ses spectacles et il est choisit au hasard pour la rejoindre sur scène. Depuis, ils ne vont cesser de penser l’un à l’autre. Jusqu’à ce qu’ils se revoient et démarrent leur idylle. Une idylle qui les conduit à convoler en noces pour leur plus grand bonheur.

Pour Mimie Mathy, son mari est son essentiel

Mimie Mathy aurai pu rêver de ce jour, l’écrire pour un sketch ou le jouer dans une série télévisée ou dans un film d’amour. Mais c’est pour une fois la réalité qui dépasse la fiction et qui lui permet de trouver son âme sœur. Les amoureux auraient voulu concrétiser leur union et leur amour en donnant la vie. Une vie qui serait un mélange d’elle et de lui. Mais la nature n’a pas donné cette opportunité au couple. Cependant, Mimie Mathy ne se laisse pas abattre. Elle et son mari savent que le destin fait bien les choses puisqu’il leur a permis de se rencontrer et de partager leur vie. Et cela aurait été peut-être plus difficile à accepter si Benoist Gérard n’avait pas eu d’enfants.

Avec les quatre enfants de son mari, Mimie Mathy devient quatre fois belle-mère en devenant la femme de celui qu’elle aime. Et cela lui donne également autant d’occasions de devenir une grand-mère. C’est donc énormément d’amour qui entoure cette belle famille recomposée.

Mimie Mathy ne vit pas dans les regrets, au contraire

Mimie Mathy ne changerait sa situation contre rien au monde. Même si elle avait les pouvoir de son personnage dans Joséphine, ange gardien, il n’est pas dit qu’elle s’en serve pour changer sa situation actuelle. Car il faut savoir continuer de profiter de la vie et de la célébrer malgré les déceptions et les contraintes. Sans les éléments perturbateurs qui vont contre notre volonté ou nos envies, comment pourrions-nous apprécier les bons moments et les cadeaux que nous fait cette dernière ? Une philosophie de vie qui permet donc à Mimie Mathy de relativiser rapidement.

Mimie Mathy et son mari, Benoist Gérard, forment un couple heureux qui semble capable de traverser les années sans risques de s’éloigner. Ils apparaissent soudés, comme si ils étaient fait l’un pour l’autre. Mimie Mathy avouait qu’en le rencontrant, elle avait la sensation de retrouver une partie d’elle dont elle ignorait qu’elle lui manquait. De quoi laisser penser aux fans de la comédienne qu’elle file le parfait amour.

Mimie Mathy n’a donc pas froid aux yeux. Elle évoque tous les aspects de sa vie sans tabous et répond aux questions avec franchise. Et elle ne tourne pas autour du pot. Son tempérament lui permet de ne pas faire de chichis. Elle confie également que son époux est capable de l’apaiser lorsqu’elle monte trop rapidement dans les tours. Car c’est un caractère de lionne que possède la star de Joséphine, ange gardien. Un caractère qui lui permet de se faire une place incontournable dans le monde des comédiens. Un monde auquel elle a toujours su qu’elle appartenait malgré les critiques. Le destin était alors encore une fois de son côté et lui offre une superbe carrière.