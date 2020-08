Mimie Mathy exigeante sur un plateau de tournage? Tatiana Silva balance la vérité et son mauvais caractère!

Dans quelques jours (le 18 août), TF1 diffusera un épisode inédit de “Joséphine ange gardien“, dans lequel les fans de la série pourront retrouver une personnalité un peu spéciale : la présentatrice météo Tatiana Silva. L’occasion pour cette dernière de revenir sur sa première expérience en tant qu’actrice.

Une nouvelle vie pour Tatiana Silva ?

Ancienne Miss Belgique et actuelle présentatrice météo sur TF1, Tatiana Silva a pu également décroché un rôle au côté de Mimie Mathy dans “Joséphine ange gardien“. Une expérience qui pourrait être la première d’une longue série : “Je suis ravie de cette expérience et j’ai plus qu’envie de la renouveler, même si je suis très heureuse dans mes fonctions actuelles”, a-t-elle notamment expliqué à Télé Star. Dans cet épisode, la belle brune interprétera le personnage d’Ariane, une coach sportive à la fois “proche et autoritaire”.

Pour ce rôle, Tatiana Silva a eu recours à un coach : “Prends ta place, ne t’excuse pas d’être là. Si on t’a choisie, c’est que tu le mérites“, a notamment conseillé la spécialiste à la jeune femme. C’est donc une femme totalement calme qui est arrivée sur le plateau de tournage. Mieux encore, Mimie Mathy a tout fait pour la mettre à l’aise et d’ailleurs la nouvelle actrice a tout de suite voulu mettre les choses au clair, expliquant que la star du programme n’est pas du genre diva : “elle a immédiatement été douce et très accueillante” a-t-elle dit.

Une Mimie Mathy bienveillante

Dans un premier temps, Mimie Mathy avait pleins de questions pour Tatiana Silva, et notamment concernant son avenir en tant qu’actrice : “C’est vrai qu’elle était fort intriguée par ma présence et me demandait très souvent si j’avais l’intention de devenir actrice pro”. Et s’il arrivait à la présentatrice météo de rater une réplique, Mimie Mathy ne lui en a jamais tenu rigueur, bien au contraire : “Je ne sentais jamais la moindre réprobation dans le regard de Mimie. Elle m’a donné le droit à l’erreur avec énormément de bienveillance”.

Un accueil que l’ancienne Miss a eu le temps d’apprécier : “Elle est loin d’être étrangère à la belle impression générale que je garde de cette première expérience”. Evidemment, si l’expérience a été plutôt pas mal pour Tatiana Silva, elle manque encore un peu d’expérience pour être au top : “La gestion de l’attente, c’est l’art des pros. Mais ça viendra avec l’expérience !”. Une manière de sous-entendre qu’elle compte poursuivre cette nouvelle passion, même si elle promet de continuer son métier de présentatrice météo.