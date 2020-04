Mimie Mathy: Pourquoi a t’elle divisé son énorme salaire par 2 de la série « Joséphine, ange gardien »?

Afin de sauver la série « Joséphine, ange gardien » qui existe depuis 22 saisons, l’actrice Mimie Mathy a reconnu avoir énormément baissé son cachet, le rendez-vous étant menacé de disparition en raison de la multiplication des chaînes et de la concurrence :

« J’ai divisé mon salaire par deux pour que la série « Joséphine, ange gardien » perdure« , commence par expliquer Mimie Mathy.

Je trouve normal de mettre un peu du mien aussi

Vous étiez jusqu’à 9,5 millions à nous regarder hier soir : MERCI ! Ce spectacle musical a, une nouvelle fois, créé l’évènement et tous les publics étaient au rendez-vous. Merci à chacun d’entre vous ! Prolongez le spectacle en achetant le double CD et le double DVD ! #WERestos pic.twitter.com/eAQxHhtBQA — Les Enfoirés (@enfoires) March 7, 2020

Consciente que son salaire était mirobolant, Mimie Mathy continue d’expliquer :

« Mon cachet a été de 250.000 euros par épisode tourné. Je tiens à préciser que, pour que la série continue, j’ai baissé mon cachet. Je vis encore très bien mais j’ai largement baissé mon cachet. Il a été divisé par deux. C’est très raisonnable ce que j’ai maintenant et je trouve normal de mettre un peu du mien aussi pour que la série se poursuive« , a confié l’actrice qui a fait un parallèle avec…le joueur du PSG, Neymar :

« Ce que je trouve étonnant, c’est que le salaire d’un comédien comme moi qui commence à être âgé, ça choque. Alors que le salaire d’un footballeur qui n’a pas joué comme Neymar, qui n’a mis que deux fois les pieds sur un terrain car il a toujours un bobo quelque part, ça ne choque personne ! Moi, les 125.000 euros, si on me les donne, c’est que je rapporte plus« , a conclu Mimie Mathy.

🔴 Personnalité préférée des Français depuis de nombreuses années, @MimieMathyOff est l’invitée de @JadeRTL et @E_Dussart dans #ORLT ! La comédienne sera dans « Le prix de la loyauté » ce soir sur France 3 ☝🏻

⌚️11h30-12h30

📺 https://t.co/rgWWNrHhN1 pic.twitter.com/9aT3xzgiyB — On Refait La Télé (@OnRefaitLaTele) June 15, 2019

Mimie Mathy donne son salaire en toute clarté pour « Joséphine, ange gardien »

Écoutée par nos confrères de TVmag, Mimie Mathy n’a pas hésité à lui donner un badge pour son rôle dans « Joséphine, ange gardien » sur TF1.

A la question: « Vous semblez avoir obtenu 250 000 euros pour l’épisode Joséphine. Est-ce vraiment votre cachet? « , Elle répond honnêtement:

#Cesar2020 En attendant que le vrai tapis rouge commence, l’équipe de #dixpourcent tourne une séquence de la série en présence de @cgainsbourg, Camille Cottin, @anne_marivin et @MimieMathyOff. La saison 4 devrait être diffusée cet automne sur France 2. @Les_Cesar pic.twitter.com/EbY8aM19Ig — AlloCiné (@allocine) February 28, 2020

« C’est vrai. Mais entre les poches de TF1, ce que je paie pour les impôts, et ce que je donne aux associations et aux personnes que j’aime, il serait stupide de se sentir coupable. Aussi stupide que de verser mon salaire. Je voudrais également souligner que pour que Joséphine continue pendant au moins un an, j’ai réduit les frais. Pourtant, trois cents personnes travaillent sur cette série. »

Plus de dix ans après sa dernière visite sur scène dans le spectacle d’une femme, Mimie Mathy est heureuse de revenir sur scène dans son programme « Je (re) papote avec vous » joué à la Porte Saint-Martin.

Il explique notamment: « J’ai rencontré mon mari lors de mon dernier concert il y a 10 ans, plus je suis heureux » …

Un plaisir de recevoir sur le plateau de @50inside @MimieMathyOff à quelques jours du nouveaux spectacle des @enfoires le 6 mars sur @tf1 à toute à l’heure 17:50 #50mninside pic.twitter.com/epLNZtSNkz — Nikos Aliagas (@nikosaliagas) February 29, 2020