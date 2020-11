Mimie Mathy: Ses nombreux clashs avec des célébrités, comportement, carrière…

Mimie Mathy est une star du petit écran. Si elle a de nombreux amis dans le show business, une petite poignée n’a pas hésité à aller au clash avec elle. Explications.

Mimie Mathy ne se laisse pas faire

Depuis 1997, Mimie Mathy fait les bons jours de TF1 avec sa série “Joséphine ange gardien“. Un programme qui a fait d’elle une star du petit écran et une des personnalités préférés du grand public. Mais dans les coulisses, l’actrice ne fait pas l’unanimité, c’est le cas de le dire. Mais il ne faut pas s’en faire pour elle, elle sait se défendre. Et ce n’est pas Laurent Boyer qui va dire le contraire. En effet, dans une interview pour “C à vous”, il a notamment expliqué que l’actrice n’en pouvait plus des blagues de Cyril Hanouna sur elle.

Je sais pourquoi je l ai jamais aimé Mimie Mathy – Clashs à répétition avec des stars : son comportement, sa carrière, Les Enfoirés… https://t.co/ijh2I7cQJK via @purepeople — Diabi Yamina (@hiyiya) November 24, 2020

D’ailleurs, elle lui a fait savoir en lui donnant un coup de fil : “Il avait envoyé deux-trois vannes dans son émission. Mimie l’a appelé un jour et lui a dit : ‘Écoute, ça suffit, tu peux faire mieux que te foutre de ma petite taille”. Mimie Mathy a également clashé Booba dans une interview, puisque le chanteur l’avait citée citée dans une chanson avec des propos vulgaires autour du sexe : “S’il parle de moi, ça prouve au moins qu’il sait que j’existe. Si ça se trouve, il regarde Joséphine et pleure devant son poste“.

Mimie Mathy prête à faire la couverture de Elle ?

Mimie Math regrette une chose dans sa vie, elle regrette notamment le fait de n’avoir jamais eu les faveurs des magazines de presse féminine. En effet, il y a quelques années, elle avait poussé un gros coup de gueule contre le magazine Elle, qui était censé faire rêver les gens : “Ce qui est très drôle, c’est que je n’ai jamais eu une couverture Elle ou un papier dans Elle. Je trouve que c’est un magazine censé faire rêver et moi je pense que je fais rêver. Je fais beaucoup plus rêver qu’une mannequin à qui personne ne peut s’identifier. Je fais rêver dans le côté : ‘Elle, elle y est arrivée”.

Mimie Mathy évoque le boycott dont elle est victime dans les magazines féminins: “C’est très dur…” (vidéo) https://t.co/Gsw5mdrhzu — RTLPeopleBuzz (@RTLPeopleBuzz) April 28, 2016

Elle poursuit son propos ensuite, en indiquant que pour le magazine, il n’y avait qu’une seule catégorie de personne : “Ce maga­zine ne m’a jamais accordé beau­coup de place dans ses pages puisque je ne suis pas une femme censée faire rêver. Je ne les inté­resse pas. Pour eux, la femme qui fait rêver, elle est forcé­ment anorexique et elle rentre dans du 32. C’est vrai que c’est un petit plus mais comme je suis très têtue, j’aurai la couver­ture de Elle“.