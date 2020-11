Mimie Mathy: trahisons en série, Argent sale pour la comédienne!

La comédienne Mimie Mathy est présente sur toutes les chaînes. mais surtout, elle récidive sur France 3. Dans un troisième opus, elle incarnera pour le plus grand plaisir de ses fans la capitaine Marie Jourdan !

Jamais deux sans trois sur France 3 ! Mimie Mathy s’apprête à interpréter pour la troisième fois un flic sur la chaîne publique. Après le téléfilm “Le Prix de la vérité” et sa suite “Le Prix de la loyauté”, elle apparaîtra une nouvelle fois dans la peau de la capitaine Marie Jourdan dans “Le Prix de la trahison”.

Mimie Mathy et Mathieu Delarive à nouveau réunis

D’après les informations du Parisien en date du 21 novembre 2020, la capitaine Marie Jourdan devrait retrouver son complice Paul Danceny interprété par Mathieu Delarive. “Marie l’a convié à célébrer son 35e anniversaire de mariage lorsque la fête est gâchée par l’irruption de policiers venus arrêter son fils pour le meurtre de sa maîtresse, une journaliste locale…”, annonce ainsi le quotidien La Parisien.

Ce téléfilm aura une durée de 90 minutes. Au casting figurera également Juliette Chêne, Patrick Raynal et Cécilia Cara. Quant au tournage, il a commencé ce lundi 23 novembre 2020 dans la ville d’Angoulême.

Mimie Mathy a elle aussi relayé la bonne nouvelle sur son compte Twitter. “Et c’est parti pour un nouveau #tournage dès demain. L’occasion de retrouver mon rôle de capitaine Marie Jourdan, et son acolyte Paul Danceny (@MathieuDelarive) pour une nouvelle aventure !”, a-t-elle en effet tweeté.

Les fans de Mimie Mathy se réjouissent de voir leur comédienne préférée actuellement sur de nombreuses chaînes. Toujours fidèle à TF1 pour la série Joséphine Ange Gardien, elle joue également dans la dernière saison de Dix pour cent sur France 2. Cette série narre les aventures de l’agence ASK, imaginées par Dominique Besnehard. Dix pour cent connaît un succès fou notamment pour sa comédienne phare, la talentueuse et drôlissime Camille Cottin, découverte par le public dans la mini-série “Conn—” sur Canal Plus.

Camille Cottin, adorée des Français et bankable à l’international !

Dix Pour Cent s’exporte extrêmement bien à l’international. Netflix a par exemple acheté la série, intitulée en anglais Call my agent!. La comédienne se fait ainsi connaître dans de nombreux pays étrangers. Conséquence : elle a fait partie du casting de la série Killing Eve.

Et surtout, la célèbre agence d’acteurs UTA vient de la recruter ! Rappelons que cette agence s’occupe notamment d’Arnold Schwarzenegger, de Sandra Oh, d’Harrison Ford ou encore Timothée Chalamet. Que de grands noms !

«Andréa m’a permis de percer à la télévision britannique», confiait-elle au Figaro en octobre dernier. Apparemment, la télévision britannique n’était qu’un modeste début. Bientôt Hollywood ?

